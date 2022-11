Sweet Home: 10 Gute-Laune-Tipps – Wohnen Sie doch ein bisschen freundlicher Freundlichkeit sorgt nicht nur im Alltag, sondern auch zu Hause für mehr Lebensfreude – wie diese Einrichtungsideen aufs Schönste beweisen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Geben Sie sich der Sanftmut hin

Schlafzimmer in sanften Farben und mit liebevollen Details. Bettwäsche und Foto: Midnatt

Es ist schon gerade ziemlich dunkel, vieles beunruhigt, ist anstrengender geworden und das Ende des Jahres mit tausend Dingen, die vorher noch erledigt werden müssen, rückt näher. Da helfen Trost, Ruhe und Liebenswürdigkeit. Machen Sie das Zuhause zum sanften Refugium, das Sie beim Heimkommen umarmt. Wählen Sie zarte, verhaltene, sinnliche Farben, warmes Licht aus hübschen Lämpchen und kümmern Sie sich um liebevolle Details. Mit edlen Duftkerzen können Sie den Räumen ein Hauch von einem Parfüm geben, das Sie lieben und das Ihnen eine gute Stimmung verleiht. Blumen sind ebenfalls wichtig, wenn es um die Liebe geht. Lassen Sie Blumen länger leben und erfreuen Sie sich auch an der Schönheit der Vergänglichkeit, in der Form von Blumen und Zweige im langsam verblühenden und trockenen Zustand. Lesen Sie öfter und regen Sie sich dazu an, in dem Sie Lieblingsbücher dort stapeln, wo sie zum Schmökern und Lesen anregen.