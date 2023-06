Sweet Home: 10 Farbideen – Wohnen mit Sommergrün Warum sich Grün im Schlafzimmer besonders gut macht und wie sich ein grüner Gartentisch auch drinnen einsetzen lässt: Hier finden Sie zehn saftig leuchtende Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wie im Blätterwald

Hier fliessen Garten und Wohnraum harmonisch zusammen. Foto: Farrow and Ball

Mit Grün holt man sich die Natur ins Haus und verbindet das Drinnen mit dem Draussen. Grün gestrichene Wände sind also eine Art Verlängerung des Gartens. Spielt dann noch das Licht mit der Farbe und wirft Schatten, fühlt man sich in grünen Räumen fast ein bisschen so, als wohne man mitten unter einem Blätterdach. Das wurde hier natürlich noch geschickt unterstützt, indem zu den waldgrünen Wänden noch andere, saftigere Grüntöne kombiniert wurden.

2 — Erholungsraum

Sattes Grün in einem Schlafzimmer. Foto über: Historiska Hem

Jede Farbe wirkt je nach Licht anders. Grüntöne an den Wänden wirken immer beruhigend und harmonisch, denn sie vermitteln sowohl im Schatten wie auch im Licht viel Tiefe. Deshalb eignen sich grüne Wände besonders gut für Schlafzimmer. Dazu kommt, dass Grün die wichtigste Farbe der Natur ist, Erholung vermittelt und wir es gewohnt sind, Grün in grossen Flächen zu sehen.

3 — Ferienhausgefühl

Antiker Gartentisch in Grün als Akzent in einem Innenraum. Foto: Nomibis

Manchmal braucht es wenig und schon wirkt das Zuhause neu und anders. Eine Freundin erzählte mir kürzlich, dass Sie beim Umräumen daheim einen Teppich ausgetauscht habe und ihr Wohnzimmer nun wie neu wirke. Das klappt auch, wenn Sie ein Gartenmöbel ins Haus nehmen. Ein kleiner, antiker Gartentisch kann einem Entrée, einer Küche oder gar einem Wohnzimmer auf die Schnelle ein entspanntes Ferienhausflair verleihen. Gerade die klassische Gartenmöbelfarbe Grün wirkt besonders freundlich und frisch und setzt gleich noch einen aufweckenden Farbakzent im Raum.

4 — Grün auf dem Tisch

Naturwunder im Haus: Grosse Pflanzen auf kleinem Tisch. Foto über: The Socialite Family

Auch wenn die Natur sich gerade in üppigstem Grün zeigt, tun Pflanzen im Haus gut. Nicht alle Wohnungen bieten eine Aussicht ins Grüne. Je urbaner man wohnt, umso grösser ist die Chance, dass man einfach auf andere Häuser und Mauern sieht. Auch wer keinen grünen Daumen hat, findet Pflanzen, die gedeihen. Die Idee, einen kleinen Grünfpflanzentisch zu kreieren und diesen in Fensternähe zu platzieren, ist sehr schön, einfach und kann im Nu umgesetzt werden.

5 — Immer Sonnenschein

Wohnzimmer mit sonnigen, gelbgrünen Wänden. Foto über: Inigo

Da ich einen Hund habe, bin ich besonders viel im Wald und da leuchten die oberen Blätter – jene, die von der Sonne am meisten bestrahlt werden – hell bis grell im gelblichen Grün. Sie krönen den sonst dunklen Wald mit einer Goldhaube. Wählt man helle, ins Gelbliche tendierende Grüntöne für Wände, zaubert man einen ähnlichen sonnigen Effekt in Räume. Solch helle Gelbgrüntöne sind eine gute Wahl für Wohnzimmer, da sie freundlich sind, immer warm wirken und einen sanft anregenden Effekt haben.

6 — Bauernmalerei in Grün

Antikes, grünes Büffet mit schönen Malereien. Foto über: Hotel Weekend

Mit der neu entdeckten Liebe zum Handwerk tauchen auch neue alte Trends oder Lieben wieder auf. Zum Beispiel bemalte Möbel. Möbel zu bemalen, ist eine Art Volkskunst und hierzulande als Bauernmalerei bekannt. Wie Trachten zeigt sich auch solche Malkunst von Gegend zu Gegend unterschiedlich. Man malt eben das, was man kennt, was rundherum ist. In den Bergen sind das Bergblumen und Bergtiere, in England etwa gibt es die Tradition von Rosen und Schlössern, die vor allem an Hausbooten gesehen wird, im Osten werden die Muster bunter und im Süden leuchten die Farben stärker. Auf jeden Fall lohnt es sich, dieser Handwerkskunst Beachtung zu schenken und entweder nach schönen alten Stücken Ausschau zu halten, oder sich gar selbst daran zu versuchen. Dieses wunderschöne grüne Buffet macht Lust darauf und zeigt, dass ein solches Prachtstück eine Wohnung stilmässig ein bisschen Richtung Ferien und Entspannung führen kann.

7 — Blattschalen

Grüne Schalen in Form von Kohlblättern. Foto über: Inside Closet

Auch mit kleinen Dingen kann man neues Grün in den Alltag zaubern. Sehr schön, freundlich, sinnlich und effektvoll sind Schalen und Schälchen in Form und Farbe von grossen Blättern. Ihren Ursprung haben diese dekorativen und charmanten Schalen in Portugal. Genauer gesagt in der Keramikmanufaktur Bordallo Pinheiro. Ihr Gründer Raphael Brodallo Pinheiro begann als Karikaturist, war bekannt für politische Karikaturen in Zeitungen und gründete im 19. Jahrhundert eine Keramikfirma, in der er seine Kreationen in Keramik umsetzte. Die Kohlblattschalen sind ein Symbol des ländlichen Lebens in Portugal und wurden weltberühmt. In Zürich führt zum Beispiel der Shop Frohsinn im Seefeld die Keramik von Bordallo Pinheiro. Mit solch grünen Blattschalen wird jeder Tisch sinnlicher und farbiger – nicht nur im Sommer.

8 — Ruhezone

Ruhebett ganz in Grüntönen gehalten. Foto über: Shivani Dogra

Das Sofa war einst ein Diwan und der Diwan kommt aus Persien. Dort boten die ersten gepolsterten Bänke Sitzplätze für die Ratsherren. Seinen Weg in den Westen fand der Diwan über die Türkei im 18. Jahrhundert und wurde zum Modemöbel und eine Mischung von Liegebett und Sitzmöbel. Solche Möbel, die zur Ruhe einladen, tun einer Wohnung immer gut. Hier zeigt sich eine Art Diwan ganz in Grün im indischen Stil gestylt und inspiriert dazu, sich auch daheim eine solche Ruhezone einzurichten.

9 — Gartenzimmer

Sommerstimmung in einem Wohnraum. Foto über: The Modern House

Auch wenn hier nur ein kleines Möbel die Farbe Grün ins Haus zaubert, inspiriert dieser Raum dazu, unterschiedliche Ideen dieser Grüngeschichte zu kombinieren. Hier kommen nämlich die soeben erwähnte Ruhebettidee mit der Gartenmöbelidee von Beispiel 3 und die Pflanzen von Beispiel 4 zusammen und zeigen, wie man damit einen Raum auch mitten in der Stadt in eine Art Gartenzimmer verwandeln kann.

10 — Tausendundeine Nacht

Sinnliches Schlafzimmer in zauberhaften Farben. Foto über: Inigo

Grün verträgt sich sehr schön mit allen anderen Farben. Das zeigt dieses märchenhafte Schlafzimmer mit gelbgrünen Wänden. Das rosa Bett hat goldgelbe Wäsche und edle bunte Samtkissen. Statt einem Nachttischchen steht hier ein indisches Möbel und ein roter Pouf ziert wie ein Juwel den Raum. Wer sich einmal für mehr Farbe in der Wohnung entschieden hat, spürt bald die magische Wirkung, die Farben wecken, und wagt mehr und mehr neue sinnliche Kombinationen und Stylingideen.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

