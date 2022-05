Sweet Home: Sonniger Wohntrend – Wohnen mit Sommerfarben Sonnengelb, Kornblumenblau oder Azaleenpink: Die leuchtenden Töne der warmen Jahreszeit vermitteln auch daheim Glück und Freude. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Die Coolness

Eine Einrichtung wie Kunst. Foto über: @studiosambuckley

Vielleicht noch nicht in der Schweiz, aber das Zuhause wird ganz klar bunter und lebensfroher. Nicht nur die Wände werden dabei farbig, sondern auch Möbel, Wohnaccessoires oder Teppiche. Dabei sind die Kunst von David Hockney, Henry Matisse oder Pop Art Vorbilder. Zu den Farben gesellen sich auch Muster und starke Formen. Der schottische Interiordesigner Sam Buckley hat sich ganz diesem Wohnstil verschrieben. Seine Webseite ist so fröhlich wie ein Comicbuch und seine Instagramaccounts sind spannende, kuratierte Galerien voller poppiger Interiorinspirationen. Hier ein Bild mit dem Dowel Jones Sister Chair.

2 – Die Lebensfreude

Ein Wohnzimmer mit Ferienfeeling. Interiordesign und Foto: Sarah Brown Interiors

Nicht nur Pop ist das Thema beim Einrichten mit leuchtenden Sommerfarben. Grasgrün, Hellblau, Lila oder Rot spielen auch in der klassischen Einrichtung eine immer stärkere Rolle. So wird man in diesem charmanten englischen Wohnzimmer, das die Interiordesignerin Sarah Brown eingerichtet hat, nach Südfrankreich entführt und bekommt grosse Lust, sich wieder einmal die Filmklassiker von Jaques Tati anzuschauen, die übrigens fantastische Interieurs zeigen! Eine Idee, die man schnell nachmachen kann: die adretten Lampenschirme im gestreiften Sommerkleid.

3 – Das Hotel

Ein Hotel zum Träumen. Foto über: Luke Edward Hall

David Hockney ist definitiv auch eine wichtige Inspiration für den englischen Künstler, Designer und Tausendsassa Luke Edward Hall. Sein bisher renommiertestes Einrichtungsprojekt ist das Hotel Les Deux Gares in Paris. Die Farben-, Muster- und Stil-Explosionen, mit denen er das Hotel zum trendy und viel gerühmten «Place to be» gekrönt hat, vermitteln gute Laune und inspirieren.

4 – Das Design

Design, das Farbe verträgt. Foto über: Delikatissen

Während berühmte Künstler zu Farben und Muster inspirieren und junge zeitgenössische Designer viel dazu beitragen, dass neue überraschende Möbelstücke und Wohnaccessoires das Zuhause auffrischen, so gesellen sich bei diesem Wohntrend doch auch die alten Designklassiker dazu. Gutes, starkes Design bleibt eben immer modern und verträgt sich perfekt mit den freundlichen Farben des Sommers.

5 – Der Mix

Einrichten ist wie ein Spiel. Foto über: Refinery 79

Wie bei allen Wohnstilen, ist auch beim neuen Trend zu starken Farben und Formen der gekonnte Mix entscheidend. Er definiert, ob eine Einrichtung individuell und herausragend wird. Das ist in dieser Wohnwelt sehr schön und einzigartig gelungen. Wie farbige Spielklötzchen kommen hier interessante Möbel, Accessoires, Ekletik, Pop und viel Persönlichkeit zusammen.

6 – Die Arbeitsecke

Ein Ort für Kreativität. Foto über: Minmote

Viele arbeiten nun regelmässig von zu Hause aus. Das Homeoffice wurde mit der Pandemie für die meisten zum Alltag und hat sich nun etabliert. Aber auch für eigene Projekte ist es wichtig, einen Ort in der Wohnung zu haben, an dem man sich an den Tisch setzen kann, um zu studieren, zu schreiben, zu recherchieren oder kreativ zu arbeiten. Ein solcher Platz wurde hier auf freundlichste Art mit sommerlichem Hellblau eingerichtet und hat eine sonnengelbe Leuchte bekommen.

7 – Die starken Stücke

Einzelstücke, die herausleuchten. Foto über: Historiska Hem

Wer nicht gleich alles bunt und leuchtend haben will, kann auf den Charme und die starke Wirkung von einzelnen farbigen Möbeln setzen. Denn es lohnt sich, farbige Möbelstücke zu wählen oder bestehenden Möbeln mit Farbe ein neues Leben zu geben.

8 – Die Ferienstimmung

Ein Schlafzimmer wie im Süden. Foto über: Casa de Valentina

Am allerschnellsten lassen Sie Farben mit Textilien einziehen. Eine wirklich schöne farbige Decke auf dem Bett oder neue Bettwäsche zaubern diese leichte, freundliche Ferienstimmung ins Schlafzimmer, auf die man nun grosse Lust hat.

9 – Die Details

Details mit Farbe und Charme. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Auch die kleinen Dinge wie Schalen, Vasen oder natürlich Blumen können viel zum Stil und zur Allüre einer Wohnung beitragen. Dies ist Julia von Meiss in ihrer Familienwohnung in Zürich auf schönste Art gelungen.

10 – Die Inspiration

Bücher, die Lust auf Farbe machen. Foto: MKN

Auch wenn Sie nun nicht gleich die ganze Wohnung in Farbe tauchen möchten, lohnt sich ein Abtauchen auf jeden Fall – zum Beispiel in Bücher. Entdecken Sie doch wieder einmal die Welt von David Hockney, Henri Matisse und die der Pop-Art-Künstler. Die Farben, Formen, Muster und die Welt, in der sich Hockney und Matisse aufhielten, sind sehr inspirierend.

Die Shoppingideen

Und wer nun Lust bekommen hat, sofort Farbe ins Haus zu bringen, bekommt hier einige wunderbare Shoppingtipps dafür:

