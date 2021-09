Wer war in Bern an der Demonstration? – «Wohlstandsverwöhnte Menschen mit pervertierten Vorstellungen» Wer Corona-Massnahmen als Repression karikiere, habe «etwas komplett nicht verstanden», sagt der Jurist Loris Fabrizio Mainardi. Den Rädelsführern wirft er Aufwiegelung vor. Dölf Barben

An der Demonstration der Massnahmengegner in Bern wurde der Bundesrat der Lüge bezichtigt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der Luzerner Loris Fabrizio Mainardi agiert als Jurist sozusagen kantonsübergreifend. Ende August hat er in Bern eine Aufsichtsanzeige eingereicht, als der «Anzeiger Region Bern» ein halbseitiges Inserat von Corona-Skeptikern veröffentlichte. Der Fall landete bei Regierungsstatthalter Christoph Lerch. Die Stellungnahme des Anzeigers liege vor, sagte Lerch am Freitag auf Anfrage. Diese werde nun an Mainardi weitergereicht. Vorher könne er mit Blick auf das hängige Verfahren nichts dazu sagen.

Es ist nicht Mainardis einzige Aktion in Bern: Anfang Woche hat er Nicolas Rimoldi, den Massnahmenkritiker und Gründer der Bewegung Mass-Voll, angezeigt, weil dieser nach eigenen Angaben in Bern ein Restaurant ohne Zertifikat betreten haben soll. Rimoldi ist ebenfalls Luzerner.



Doch was treibt Mainardi an, sich so streitbar zu zeigen? Er wolle aufzeigen, sagt er, dass es nebst den Massnahmengegnern, die medial viel zu oft zum Zug kämen, ganz viele andere Bürgerinnen und Bürger gebe, die verantwortungsvoll handelten und «den Massstab nicht völlig verloren haben».