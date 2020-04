Kolumne «Die Wahrheit über…» – Wohin nur mit den Händen? Momentan entwöhnen wir uns von der Kulturform des Händeschüttelns. Mein Onkel Hans hätte daran keine Freude. Für ihn ermöglichte der Händedruck einen Blick in die Seele. Alexander Sury

Vier Herren und ein überbordender Händedruck: Die Masslosigkeit im Ergreifen von fremden Händen gehört wohl der Vergangenheit an. Foto: Reuters/Wolfgang Maria Weber/Handout

Wir schauten uns an, entsetzt, und dann blickten wir zwischen uns hinunter in den Abgrund. Unsere rechten Hände hatten sich krampfartig ineinander verharkt – was war geschehen? Ein Händedruck, wir hatten uns die Hände geschüttelt! Und wir wurden beobachtet von Menschen, die mit vor Schreck geweiteten Augen Zeugen dieser Tat von zwei Wüstlingen waren. Schauplatz war die Cafeteria des Alpinen Museums, wo ich mich kurz vor dem Lockdown noch mit dem Direktor verabredet hatte.