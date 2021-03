Neuer Bahnhofzugang – Wohin mit den Velos vom Hirschengraben? Nachdem die Berner Bevölkerung den Bahnhofzugang am Bubenbergplatz bewilligt hat, sucht die Stadt Ersatz für die provisorischen Veloabstellplätze. Das sind die ersten Ideen. Naomi Jones

Ohne eine Lösung für die Velos vom Hirschengraben dürfte die Situation auf der Schanzenbrücke noch enger werden. Foto: Stefan Anderegg

Die Velos, die derzeit am Hirschengraben stehen, müssen weg. Aber wohin bloss? Nachdem die Stadtberner Stimmbevölkerung den Umbau des Parks mit einer Unterführung zum Bahnhof bewilligt hat, ist diese Frage dringend geworden – zumal die ursprünglich geplante unterirdische Velostation am Hirschengraben vorerst kein Thema mehr ist, wie der Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) am Abstimmungssonntag sagte. Der Widerstand bei der nötigen Volksabstimmung wäre wohl zu gross. Doch ist klar: Velos verschwinden nicht aus dem öffentlichen Raum, wenn man die Abstellplätze aufhebt. Sie stehen dann zum Beispiel auf den Trottoirs. Wohin also?