Gurtenfestival 2023 – das Fazit – Wohin des Weges, liebes Gurtenfestival? Fünf Tage lang wurde am 40. Gurtenfestival ausgiebig gefeiert: Die musikalische Vielfalt, die Jugend und ja, die Diversität. Doch die heurige Ausgabe hat auch ein paar Fragen aufgeworfen. Ane Hebeisen

Rosalia: Ein wegweisendes, avantgardistisches Konzert-Kunstwerk. Raphael Moser

Wenn man diesen Gurten-Jahrgang im Rückspiegel betrachtet, dann schlenkert das Befinden hin und her wie der Schwanz eines nervösen Hundes: Da waren sie, diese wirklich beglückenden Momente, Konzerte, die in der Jahreshitparade kurvenlos in die obersten Ränge geschnellt sind und von diesen kaum mehr verdrängt werden dürften.

Da war etwa die neue spanische Pop-Hoheit Rosalia, die in ihrem futuristischen Wunderkonzert Reggaeton, Pianoballaden, Flamenco und Elektro-Rumba zu einem wegweisenden, avantgardistischen Konzert-Kunstwerk verdrahtete. Da war eine Roisin Murphy, die vorführte, wie sich Humor, Schmerz, Euphorie und Klasse zu neuzeitlicher Tanzmusik verrühren lassen. Da war ein Tom Odell, der mit einem Konglomerat aus Schmerzballaden und Mitsing-Pop irritierte, Deichkind, die aus Kunst und Mist einen hintersinnigen Spass formten, Lil Nas X, der ein glitzernd-fluides Spektakel zwischen Trap, Pop, R’n’B, Befreiung und Lust auf die Bühnenbretter wuchtete. Da waren Lo & Leduc, die sich von so ziemlich den besten Musikern des Landes auf die Bühne begleiten liessen – eine Aufzählung von Schönheiten, die sich locker weiter fortsetzen liesse.

Hecht am Swimmingpool

Aber dann sind da eben auch einige Störgeräusche, die diese Glückseligkeit ein ganzes bisschen irritieren. Damit ist noch nicht einmal die Gruppe Hecht gemeint, deren Sänger performte wie ein Animateur an einem All-inclusive-Hotel-Swimmingpool. Auch nicht die Belgierin Angéle, deren keimfreier Auftritt eher an den Showblock einer 80s-Samstagabend-Unterhaltungs-Show mitsamt Fernsehballett erinnerte.

Nein, es geht um Folgendes: Schon seit einer Weile ist ja jedes Festival darum bemüht, sich den Begriff «Diversität» auf das Banner zu schreiben. Doch an einem Schweizer Open Air auf eine Band aus dem globalen Süden zu treffen, war bis anhin praktisch unmöglich. Veranstalter, die Radio-Landschaft und auch weite Teile des Musikjournalismus folgen seit jeher einer sehr eurozentrischen Sicht auf die Musikwelt.

Umwerfender äthiopischer Urban Soul: Alewya. Nicole Philipp

Hübsch hüpfender Kudoro von Pongo. Nicole Philipp

Das Gurtenfestival 2023 stellte hier eine Zäsur dar. Das Credo, dass ein Musikfestival heute ein ungefähres Abbild der kulturellen Vielfalt sein könnte, wurde im diesjährigen Programm geradezu zelebriert. Es gab hübsch hüpfenden Kuduro von Pongo, kapriziöse nigerianische Psychedelik von Obongjayar, sudanesischen Hip-Hop von Sampa the Great, umwerfenden äthiopischen Urban-Soul von Alewya, neuzeitlichen nigerianischen Highlife von Rema. Gloriose Acts, die zwar eher an die Festival-Randzeiten verbannt wurden, dort aber durchaus auf Neugier und Begeisterung stiessen.

Zweifelhafte Offenheit

Wir haben also ein Festival, welches die Offenheit im Musikalischen lebt, und dann erreichten uns Nachrichten, die Zweifel aufkommen lassen, ob diese Offenheit auch auf der anderen Seite des Bühnengrabens eine Entsprechung findet. Zum Beispiel diese: Ungefähr bei Festival-Halbzeit zog sich das ganze Team des Café Révolution – ein Begegnungsort für schwarze Frauen – vom Gurten zurück, wo man einen Stand betrieben hatte. Es soll zu rassistischen Übergriffen gekommen sein. Beim Auftritt des homosexuellen Rappers Lil Nas X kam es zu homophoben Zwischenrufen, selbst Müslüm entfuhr während des Auftritts ein kleiner Rassismus-Vorwurf an sein Publikum. Details zu den einzelnen Vorfällen sind noch nicht bekannt, aber es sind Geschehnisse, welche dem Team des Gurtenfestivals offenbar sehr zu denken geben, wie die Pressesprecherin ausrichtet.

Man kann all dem entgegenhalten, dass dieser Gurten dann doch vor allem eine riesengrosse, weitgehend zwischenfalllose, bunte, fröhliche Sause war und dass es keinem Festival dieser Welt je gelingen wird, allen Dumpfbacken die Türe zu weisen. Doch die Frage, wie dieses Publikum so tickt, das sich die Festival-Macherinnen und -Macher hier angelächelt haben, geisterte durch so einige Gespräche im Hinterbühnenbereich.

Will man eine Art Psychogramm der heurigen Gurten-Gänger und -Gängerinnen skizzieren, würde es etwa so aussehen: Durchschnittsalter 16–24. Eher an Form als an Inhalt interessiert. Eher an Stimmungen als an Stilen. Und einst einflussstarke Indie-Bands spielen in ihrem Musikempfinden rein gar keine Rolle mehr: Die stilbewussten französischen Indie-Szene-Helden Phoenix beispielsweise spielten das Feld vor der Hauptbühne zu bester Sendezeit bedenklich löchrig. Während die Hip-Hop-Jungs von BHZ mit fast schon gesundheitsschädigend fetten Beats und Texten über Saufen, bunte Pillen und Kokain vor einer fast schon gesundheitsschädigend hüpfenden Masse performte.

Birdman Jäggis Chat-GPT-Erfolg

Zu einer denkwürdigen Szene kam es am Konzert von Birdman Jäggi: Alles war angerichtet: Man spielt im Slot nach Deichkind, die Waldbühne ist so platziert, dass nicht an ihr vorbeikommt, wer übers Gelände streunt. Der einstige Kummerbuben-Sänger Simon Jäggi dichtet zu wuchtigen Beats über die Unwägbarkeiten des Daseins, über die Unmöglichkeit der Liebe. Alles fett, düster, poetisch, oder wie es ein Besucher neben uns sagt: «Kuno Lauener trifft auf Nine Inch Nails». Und das Publikum? Es bleibt stumm. Kaum Applaus. Kaum Reaktion. Dann erzählt Simon Jäggi, dass er Chat-GPT gebeten habe, einen Birdman-Jäggi-Text zu schreiben, und wie schlecht dieses Experiment ausgegangen sei, weil diesem Tool ganz einfach das Gefühl fehle. Der Text: «Ich bin ein Jäger / Ich bin ein Hirsch / meine Gegner haben keine Chance…». Simon Jäggi erwähnt noch, dass daraus bestimmt kein Song entstehen werde. Fünf Minuten später gibt es diesen Song indes doch – als Gag. Jäggi singt «Ich bin ein Jäger / Ich bin ein Hirsch…» zu einem ungoutierbaren Blödel-Techno-Beat, für den man sich selbst im Skihüttenparty-Milieu ein bisschen schämen würde. Und was passiert? Die Leute beginnen zu hüpfen und zu feiern. Bis Birdman Jäggi den Song abbricht und erwähnt, dass daraus – wie versprochen – nie ein Song werden wird. Danach war es wieder still im Publikum.

Das Abgründige, das Abgedunkelte, hat es – anders als früher – schwer auf dem Gurten. Und die Ironie ganz besonders. Obwohl es auch dafür ein wundertolles Gegenbeispiel gibt: Der deutsche Rapper Apache 207 ist für den schönsten Konzertbeginn des Festivaljahrgangs besorgt: Die Bühne ist verhüllt. Ein finsteres Intro beschwört Spannung herauf, und alle warten darauf, dass der Vorhang fällt und ein wuchtiger teutonischer Hip-Hop-Beat das Bauchfell erschüttert. Doch da steht Apache 207 im 80s-Jeansjacken-Outfit und stimmt mit einem Balladengitarristen «In the Air Tonight» von Phil Collins an. So war es, das 40. Gurtenfestival. Vieles war glorios, einiges schwer zu verstehen und im besten Fall genau deshalb so bereichernd. Und dennoch: Das Debriefing im Gurten-Team könnte ein kompliziertes werden.



