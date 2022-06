Kommission fordert proaktive Tötung – Wölfe sollen vorbeugend reguliert werden Die Umweltkommission des Ständerates nimmt einen neuen Anlauf für eine Anpassung des Jagdgesetzes. Sie stützt sich darauf, dass der Bestand der Tiere zuletzt stark zugenommen habe.

Geht es nach der Umweltkommission des Ständerates, sollen Wölfe künftig proaktiv geschossen werden dürfen, also um Schäden zu verhüten. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Archiv)

Wölfe sollen künftig nicht nur geschossen werden dürfen, wenn sie Schäden angerichtet haben, sondern auch um künftige Schäden zu verhüten. Die Umweltkommission des Ständerates nimmt damit einen neuen Anlauf für eine Anpassung des Jagdgesetzes.

Die Kommission verabschiedete mit 9 zu 2 Stimmen einen Entwurf für eine Teilrevision des Jagdgesetzes, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Im Zentrum steht die proaktive Regulierung von Wolfsbeständen. Dies soll nicht nur Schäden verhindern, sondern auch dass Wölfe Menschen gefährden.

Abo Gefährliche Begegnungen Wenn der Wolf durchs Dorf spaziert Abo Kommentar zu urbanen Wildtieren Der Mensch muss sich anpassen, nicht das Tier 2020, vor fast zwei Jahren, lehnten die Stimmberechtigten das Jagdgesetz ab, mit dem die Wolfsjagd neu geregelt worden wäre. Bei einem Ja hätten Wölfe präventiv geschossen werden dürfen, also auch dann, wenn sie noch keinen Schaden angerichtet haben. Die Gegnerinnen und Gegner sprachen damals von «Abschüssen auf Vorrat».

Die Umweltkommission des Ständerates (Urek-S) schlägt nun einen neuen Artikel a im Jagdgesetz vor. Er soll rechtliche Grundlage für den vorbeugenden Abschuss von Wölfen sein. Bevor ein Wolf getötet werden kann, muss aber wie heute das Bundesamt für Umwelt (Bafu) seine Zustimmung geben.

Bestand hat sich verdreifacht

Innerhalb von drei Jahren habe sich der Bestand von Wölfen in der Schweiz verdreifacht, befand die Urek-S. Es müsse deshalb zügig «die nötige Handlungsfähigkeit» geschaffen werden. Wölfe, die ihre natürliche Scheu verloren haben, in Siedlungen auftauchen und so zum Risiko für Menschen werden, sollen leichter erlegt werden können.

Schliesslich nimmt die Urek-S auch ein Anliegen der Kantone auf. Beschädigen Biber Infrastrukturen – etwa indem sie Bachböschungen untergraben – sollen neu der Bund und die Kantone aufkommen. Biber sind grundsätzlich geschützt und dürfen nicht gejagt werden.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.