Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Wo werden wir 2022 arbeiten? Im Homeoffice oder im Büro? Zusammen zusammen oder alleine getrennt? Kommt drauf an. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Niemand weiss, was 2022 bringt, aber alle ahnen, dass es mit Corona und Co. weitergehen wird.

Unternehmen stellen sich diese Frage: Brauchen wir noch Büros?

Angestellte diese: Will ich noch ins Büro?

Die Antwort auf beide Fragen lautet: Kommt drauf an.

Manche haben es sich gut eingerichtet zu Hause und geniessen es, nicht mehr zu pendeln, nicht mehr in einem Grossraumbüro zu sitzen, in dem alle so wenig Platz wie möglich haben. Andere sehnen sich zurück ins Büro, um sich von der eigenen Familie zu erholen, oder endlich wieder unter Menschen zu kommen.