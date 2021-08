Kolumne Philipp Loser - Wo warst du, als die Türme fielen?

«Good Lord», sagte der CNN-Mann und stockte. «There are no words.» Es war der 11. September 2001, kurz vor halb elf Uhr Ortszeit, und eben war der zweite Turm des World Trade Centers in New York in einer Wolke von Staub und Asche und Geröll in sich zusammengefallen.

Man kann das Videomaterial auf Youtube anschauen, die gesamte Live-Berichterstattung von CNN; Aaron Brown moderierte siebzehn Stunden am Stück und erhielt später dafür einen Preis. Die Bilder sind körnig, das Format ist 4:3, der Anzug von Brown aus der Zeit gefallen: Schon die Visualität der Ereignisse vom 11. September 2001 zeigt, dass es hier um Geschichte geht, um ein abgeschlossenes Kapitel der Vergangenheit.