18'267 Infizierte in der Schweiz

Die Zahl der in der Schweiz nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist innerhalb eines Tages um 1128 Fälle auf 18'267 gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag mit.

Am Mittwoch hatte das BAG 963 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, am Dienstag noch deren 701. Das BAG berichtet am Donnerstag zudem über 432 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz.

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung halte sich an die Weisungen des Bundesamts für Gesundheit, sagte Bundesrat Parmelin. Nun dürfe man nicht nachlassen, auch wenn das Wetter schön sei. «Der Bundesrat ruft die ganze Bevölkerung dazu auf, die Vorschriften einzuhalten», sagte Parmelin mit Blick auf die Ostertage. Es wäre bedauerlich, wenn die Massnahmen verschärft werden müssten.

