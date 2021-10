Vor der kalten Jahreszeit – Wo steht Bern im Kampf gegen Corona? Nur Ungeimpfte auf der Intensivstation und ein neues Vakzin im Angebot: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Pandemie im Kanton Bern. Calum MacKenzie

Der Impftruck des Kantons Bern in Saanen. Foto: Raphael Moser

Die kalten Monate stehen vor der Tür, bald werden wir den Grossteil unserer Zeit in warmen Stuben verbringen. In Innenräumen ist jedoch die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, viel höher als an der frischen Luft. Die Behörden wollen daher den Kampf gegen die Pandemie verstärken. Am Freitag gaben Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) und Raphael Ben Nescher, Leiter des Sonderstabs Corona, Auskunft über die Situation im Kanton Bern.

Wie entwickeln sich die Ansteckungszahlen?

Seit rund einem Monat gehen die täglich registrierten Neuinfektionen zurück. Der 7-Tage-Durchschnitt liegt momentan bei 92 Ansteckungen pro Tag. Am 8. September betrug dieser Wert noch 286. Allerdings sind mittlerweile nicht mehr die Ansteckungszahlen massgebend, sondern die Auslastung der Spitäler.