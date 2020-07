«Beunruhigend» viele Unbekannte – Wo sich Bernerinnen und Berner mit Sars-CoV-2 anstecken Familien bilden im Kanton Bern die grössten Infektionsherde. Doch in fast jedem zweiten Fall bleibt der Ansteckungsort unbekannt. Was bedeutet das? Noah Fend

In vielen Fällen ist die Suche nach dem Ansteckungsort für die Contact-Tracer Detektivarbeit. Foto: Ruben Wyttenbach

Seit Anfang Juli gibt der Kanton Bern täglich bekannt, in welchen Gemeinden neue Corona-Infektionen festgestellt wurden. Unklar blieb dabei aber, wo genau sich die Personen angesteckt haben. Auf Anfrage des «Bund» hat die kantonale Gesundheitsdirektion die Ansteckungsorte ausgewertet, und zwar in der Zeitspanne vom 1. bis zum 15. Juli, also noch vor den Ansteckungen im Berner Club Kapitel.