Burgdorf vor den Wahlen – Wo selbst Bürgerliche mit linken Slogans werben Burgdorf wächst und wird immer urbaner. Nun will die SP ihre Macht im «grossen Dorf» im Emmental weiter zementieren. Doch die Bürgerlichen haben aus Fehlern gelernt. Mathias Streit

Das Schloss in Burgdorf war bis vor kurzem ein Gefängnis, heute ist es eine Touristenattraktion. Foto: Raphael Moser

Im Kanton Bern prallen Stadt und Land wohl nirgends so direkt aufeinander wie in Burgdorf. Die Opernaufführung im Stadttheater findet bloss fünf Gehminuten von der Viehauktion in der Markthalle entfernt statt. Für die einen ist Burgdorf denn auch nur «ein sehr grosses Dorf». Doch Burgdorf wird immer urbaner. Die Kleinstadt im Emmental wächst rasant. Das hat auch Folgen für die Politik. Ein Besuch vor Ort – kurz vor den Wahlen.

Burgdorf wählt Infos einblenden Einem ist sein Amt bereits vor der Wahl am 29. November sicher: Die Kandidatur von Stadtpräsident Stefan Berger (SP) blieb konkurrenzlos. Von den restlichen sechs Sitzen will die BDP ihre zwei bisherigen verteidigen. Die anderen vier teilten sich SP, GLP, EVP und Grüne bisher unter sich auf. Bis auf SP-Frau Annette Wisler Albrecht (Amtszeitbeschränkung) treten alle zur Wiederwahl an. Die FDP und die SVP wollen nach dem Sitzverlust 2016 wieder zurück ins Siebnergremium. Im 40-köpfigen Parlament dominierte bisher die SP (12 Sitze). Mit den Sitzen der Grünen (4) und der EVP (2) kam das RGM-Bündnis auf 18 Sitze und war damit gleich stark wie die Bürgerlichen. Dort war die SVP (7) die stärkste Partei. FDP und BDP hatten je 5, die EDU einen Sitz. Mehrheitsmacher war jeweils die GLP mit ihren 4 Sitzen. (mas)