Gelockerte Maskenpflicht – Wo muss ich noch eine Maske tragen? Im Freien ist die Maske nicht mehr Pflicht. Und auch in Innenräumen gibt es zahlreiche Ausnahmen. Naomi Jones

Einstein kann die Maske ausziehen. Im Freien ist sie nicht mehr nötig. Foto: Manuel Lopez

Der zweite Corona-Sommer soll entspannt sein. Darum lockert der Bundesrat das Corona-Regime schon ab Samstag massiv. Allerdings: Für die Gewissenhaften und Vorsichtigen wird es damit nicht einfacher. Vorher war klar: im Minimum die Maske drum. Das gilt nun nicht mehr. Nun ist eher die Frage: Muss ich im Zug wirklich noch eine Maske tragen? Denn im Freien – dazu werden auch die Berner Lauben und der Markt gezählt – ist die Maskenpflicht gefallen. Und auch drinnen gibt es zahlreiche Ausnahmen.

Maske im ÖV

In allen geschlossenen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht: Beispiel Dampfschiff: Auf dem Aussendeck kann die Maske nun weg, in den Innenräumen ist sie weiter Pflicht. Foto: Keystone

Im öffentlichen Verkehr bleiben die Regeln streng. Im Bus, im Tram und im Zug herrscht ohne Wenn und Aber Maskenpflicht. Auch in der geschlossenen Gondelbahn. Es sei denn, das öffentliche Verkehrsmittel ist kein geschlossener Raum. Auf dem Deck von Schiffen, auf dem Dach von offenen Sightseeing-Bussen oder im Petit Train touristique dürfen sich die Passagiere den Wind um die Nase wehen lassen. Auch auf dem Sessellift, in der Rikscha oder in der offenen Pferdekutsche ist keine Maske mehr nötig.