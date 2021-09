CDU-Kanzlerkandidat im Porträt – Wo man ihn noch lieb hat Gerade als Deutschland sich an ihn als nächsten Kanzler zu gewöhnen schien, stürzte Armin Laschet ab. Seine Freunde in Aachen glauben, die Deutschen kennten ihn bloss noch nicht gut genug. Dominique Eigenmann aus Aachen

Frohnatur oder Luftikus? Armin Laschet wird im Februar 2020 die prestigeträchtige Aachener Karnevalsehre verliehen, der «Orden wider den tierischen Ernst». Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

Manche Politiker sind in ihrer Heimat so verwurzelt, dass sie ohne diese nicht zu verstehen sind. Bei Armin Laschet und Aachen verhält es sich genau so. Laschet wurde vor 60 Jahren in der westlichsten Stadt Deutschlands geboren und lebt immer noch dort, obwohl er längst eine Autostunde entfernt in Düsseldorf Nordrhein-Westfalen regiert und in Berlin als Kanzlerkandidat der Christdemokraten um die Nachfolge von Angela Merkel kämpft.

Aachen, die Stadt Karls des Grossen, in der im Mittelalter 30 deutsche Könige gekrönt wurden, hat den Politiker in mehr als einer Hinsicht geprägt. Die alltägliche Nähe zu Belgien und den Niederlanden hat ihn zu einem «Herzenseuropäer» gemacht, dem man auch während der Corona-Pandemie den Wert offener Grenzen nicht erst erklären musste.