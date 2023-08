Tagestipp: «Franz Schnyders Geld und Geist» – Wo ist Patient Schnyder? Das Freilichttheater Moosegg verwebt Gotthelfs «Geld und Geist» mit der Lebensgeschichte von Filmregisseur Franz Schnyder. Michael Feller

Franz Schnyder, gespielt von Max Sterchi, als Psychiatriepatient. Foto: zvg

Aufruhr in der Psychi: Patient Schnyder ist weg. Schon wieder! «Geld und Geist» war die letzte Gotthelf-Verfilmung von Franz Schnyder (1910–1993) – dem Filmemacher, der an psychischen Problemen litt, zunehmend den Bezug zur Realität verlor und seine letzten Lebensjahre in der psychiatrischen Klinik Münsingen verbrachte. Regisseur Simon Burkhalter schneidet in «Franz Schnyders Geld und Geist» die Gotthelf-Geschichte über das gestörte Bauernhof-Idyll mit jener des Filmers gegen. In – idyllischer – Freilichttheater-Umgebung auf der Moosegg. (mfe)

