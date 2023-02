Neuer Roman von Virginie Despentes – Wo ist nur ihr Zorn geblieben? Nach der Erfolgstrilogie «Vernon Subutex» legt die französische Starautorin Virginie Despentes ihr neues Werk vor. «Liebes Arschloch» handelt von Sexismus und Shitstorms, von Drogensucht und Altersangst. Martin Ebel

Schöpft die enorme Power ihres Stils immer auch aus dem Zorn über eine kapitalistisch-patriarchalische Welt: Die französische Schriftstellerin Virginie Despentes. Foto: Jean-François Paga

«Loslabern» hiess mal ein Buch des Schriftstellers und Bloggers Rainald Goetz (ja, das ist der, der sich einst während einer Lesung in Klagenfurt in die Stirn geschnitten hat). Einfach loslabern – das kann man in den unsozialen Netzwerken, und das tun viele auch ganz hemmungslos. Kontrollinstanzen treten erst nach dem Absenden des Gelabers auf, wenn es zu spät ist: heftiger Widerspruch, Shitstorm, digitale Ächtung.