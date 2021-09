Vermisstenfall in den USA – Wo ist Gabby Petito? Ein Paar macht sich gemeinsam auf zum grossen Roadtrip durch Amerika. Zurück kommt nur einer, doch er schweigt. Nach seiner Freundin sucht jetzt das ganze Land. Sophie Kobel

Aufnahme einer Bodycam: Polizisten hatten das Paar in Utah angehalten. Die beiden hatten gestritten und waren wohl deswegen zu schnell gefahren. Foto: (Moab City Police Departement/AFP)

Ein junges Paar bricht gemeinsam zum Roadtrip auf, Canyons, Prärien, Berge, ein grosses Abenteuer in den Weiten des nordamerikanischen Kontinents. Zurück kommt aber nur einer von beiden. Die Frau ist verschwunden.

Es ist ein tragischer Fall, der sich da gerade abspielt in den USA, und dass die Suche nach der Vermissten das ganze Land umtreibt, hat womöglich damit zu tun, dass Traum und Albtraum, die strahlenden und die dunklen Seiten des Lebens in dieser Geschichte so nahe zusammenliegen.

Schrieb sie ihre letzte Nachricht nicht selber?

Aber der Reihe nach: Im Juni 2021 starten Gabby Petito, 22, und ihr Partner Brian L., 23, ihre Reise von ihrem Zuhause in Florida, wie mehrere Medien berichten. In einem weissen, zum Schlafwagen umgebauten Transporter fährt das Paar an die Westküste der USA, mehrere Nationalparks wollen sie hier besuchen.