Tagestipp: «Pudding Club» – Wo höre ich auf und wo fängst du an? In der Performance «Pudding Club» verschmelzen Tänzerinnen mit Skulpturen.

Eine Haut voller Beulen und Füsse, die an meterlangen Schläuchen hängen: In «Pudding Club» wird der Körper zur wabernden Masse. «Wo höre ich auf und wo fängst du an?» fragt die Performance von Emma Murray, in der zwei Tänzerinnen und ein Tänzer mit Skulpturen der Künstlerin Latefa Wiersch interagieren und zu etwas neuem verwachsen. Die Veranstaltung mit elektronischer Livemusik von Belia Winnewisser dauert insgesamt drei Stunden, in denen das Publikum kommen und gehen kann, wie es will. (xen)

