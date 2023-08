Unwetterkarte Kanton Bern – Wo Hagel am meisten Schäden anrichtet Das Napfgebiet ist einer von drei Schweizer Hagel-Hotspots. Deshalb häufen sich die Schäden im Emmental und in der Region Thun. Julian Witschi

In der Region Thun hagelt es besonders oft und heftig. Foto: Christoph Reidhaar

Just zur Premiere der Thunerseespiele geschah es wieder. Ein Hagelgewitter zog am 12. Juli über die Region Thun. Die Erstaufführung musste um einen Tag verschoben werden. Bei den Versicherungen gingen Hunderte Schadenmeldungen ein. Auch wegen Blitzeinschlägen, aber vor allem wegen Hagelschäden.

Die Hagelzüge in der Region Thun sind gefürchtet. Zu Recht, wie Zahlen der Gebäudeversicherung Bern zeigen. Die GVB schlüsselt die Unwetterschäden des vergangenen Jahres erstmals nach Gemeinden auf. Ihre Zahlen sind aussagekräftig, weil jedes Gebäude im Kanton Bern bei ihr gegen Feuer- und Elementarschäden versichert sein muss.

Ins Auge sticht auf der Schadenkarte der Grossraum Thun von Steffisburg bis ins vordere Simmental hinein. Von den zehn Gemeinden im Kanton mit den meisten Unwetterschäden sind sieben in der Region.

Ein Drittel der Schäden in zehn Gemeinden

Spiez, Thun, Seftigen, Erlenbach im Simmental, Reutigen, Heimberg und Uttigen: In diesen Gemeinden gab es 2022 zwischen 362 und 833 sogenannte Elementarschäden, also Unwetterschäden, zum überwiegenden Teil wegen Hagel, in den weiteren Fällen wegen Hochwasser oder Sturmwinden.

In den Top 10 hinzu kommen die Brienzersee-Anrainer Bönigen und Ringgenberg – auch wegen Schäden durch Eiskörner. Absoluter Spitzenreiter nach Zahl der Elementarschäden ist Burgdorf, doch dazu später mehr.

Die zehn Gemeinden erlitten rund ein Drittel der gut 16’000 Unwetter-Gebäudeschäden im gesamten Kanton. Kostenpunkt kantonsweit: 80 Millionen Franken. Bei den Schadensummen legt die GVB nur zu Gemeinden mit vielen Fällen Zahlen offen, da sonst Rückschlüsse auf einzelne Betroffene gezogen werden könnten.

Im Juli 2022 richtete Hagel in Reutigen beträchtliche Schäden an. Foto: Hans Peter Roth

Am grössten ist die Schadensumme in Spiez mit 8 Millionen Franken. Dahinter folgt mit 5,2 Millionen Franken Reutigen. Die Gemeinde am Fuss der Stockhornkette mit ihren rund tausend Einwohnerinnen und Einwohnern erlitt damit 2022 sechsmal so viele Gebäude-Unwetterschäden wie die gesamte Stadt Bern.

Ein verheerender Hagelzug über der Bundesstadt hätte sicherlich ein viel grösseres Schadenspotenzial. So sitzen Versicherer jeweils wie auf Nadeln, wenn sich ein Hagelzug einer Stadt nähert. Etwa während des diesjährigen Gurtenfestivals. Glücklicherweise hielten sich die Schäden in Grenzen.

Hangaufwinde sind Schlüsselfaktor

Auch in früheren Jahren kam es in der Region Thun zu schweren Hagelschäden. Die Schnittmenge aus Siedlungsdichte und häufigen Hagelzügen ist hier besonders gross. Warum es in bestimmten Regionen häufig zu Hagel komme, sei zwar bis heute nicht bis ins Detail geklärt, schickt Samuel Monhart von Meteo Schweiz voraus. Denn Gewitter und speziell Hagel seien lokale Phänomene, und der Entstehungsprozess sei sehr komplex.

«Das Napfgebiet ist ein Hagel-Hotspot, von dem Thun und Burgdorf für Superzellen nur unweit entfernt sind.» Samuel Monhart, Meteo Schweiz

Ein Faktor sei aber sicherlich die geografische Lage in Kombination mit der Topografie, erklärt Monhart: Aufgewärmte Luft kann über dem Gebirge von Hangaufwinden in die Höhe gepumpt werden. Eispartikel wachsen zu Hagelkörnern. Solange die Aufwinde stark genug sind, können die Eiskügelchen mehrmals in höhere Bereiche der Wolke gelangen, wo immer wieder Wasser anfriert. Bis das Hagelkorn nicht mehr getragen wird. Dann fällt es, je nach Grösse, mit 30 bis 200 km/h zu Boden.

In der Schweiz gebe es drei Hagel-Hotspots, sagt Monhart, nämlich entlang der Jurakette, im Südtessin und in der Region des Napfgebiets, von welchem Thun und Burgdorf nur unweit entfernt sind. Das erklärt auch den Spitzenplatz der Emmestadt. Von unweit entfernt spricht der Meteorologe hier auch, weil Superzellen mit grossem Hagel einen langen Entstehungsweg über mehrere Dutzend bis einige Hundert Kilometer zurücklegen. Häufig stammten solche Superzellen aus den französischen Alpen.

Bessere Prävention

Während Feuersbrünste ziemlich konstant bleiben, haben Stürme, Hagel und Starkregen in den letzten Jahren zugenommen. 2018 bis 2022 verzeichnete die GVB 118 Prozent mehr Schadenfälle als in den fünf Jahren zuvor. Die Schadensumme stieg um 85 Prozent. Für GVB-Chef Stefan Dürig ist der Zusammenhang mit dem Klimawandel klar. Er setzt auf bessere Prävention. Die Kampagne «Potz Donner Hagu-Wätter» soll Bernerinnen und Berner anregen – und den steigenden Schadensummen entgegenwirken.

Helfen sollen der Naturgefahren-Check und ein paar Tipps: Dachrinnen freihalten, damit Wasser abfliessen kann. Bei Hagel die Storen und Rollläden hochziehen, denn sie gehen eher kaputt als die meist hagelfesten modernen Glasscheiben. Empfindliche Gegenstände mit Schutzfolien abdecken, Autos unter Dach stellen. Und Wetter-Apps nutzen, um rechtzeitig gewarnt zu werden.

Julian Witschi

