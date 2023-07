Landwirtschaft im Gefängnis – Wo Häftlinge Pferde pflegen und Kälber tränken In Witzwil arbeiten die Insassen in Ställen und auf Äckern. Das soll sie fitmachen für die Aussenwelt. Ein Besuch auf dem grössten Berner Bauernhof. Regina Schneeberger Raphael Moser (Fotos)

Der Gefangene Jeffrey G. hält die Rösser im Zaum. Foto: Raphael Moser

Die faustgrosse Fleischwunde am Bein des Pferdes braucht Pflege. Doch das Tier ist scheu, könnte bocken. Diese Aufgabe kann nur einer übernehmen, darin sind sich die Gefängnisangestellten einig. Keiner kann so gut mit Pferden wie Jeffrey G. Gelassen geht der Häftling auf das Tier zu, nimmt es am Halfter, führt es von der Weide zum Stall und bindet es an. Dann kühlt er die Wunde mit Wasser, desinfiziert sie, während die Stute eine Mischung aus Hafer, Stroh und Zucker frisst.