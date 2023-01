33 Orte im Vergleich – Wo es noch schneesicher ist Eine grosse Übersicht zeigt, wie viele Schneetage 33 Schweizer Orte in den letzten 30 Jahren verloren haben. Patrick Vögeli Marc Brupbacher

Schnee ist wichtig für Tourismus und Wasserwirtschaft, er weckt aber auch Emotionen. Die Schweiz ohne Schnee? Unvorstellbar. Aber, wohl schon schneller Realität, als uns lieb ist. Lange Messreihen zeigen, dass es in den vergangenen 30 Jahren im Winter in der Schweiz je nach Ort und Lage bis zu 64 Prozent weniger Schneetage pro Saison gab als noch von 1963 bis 1992. «Diese Entwicklung ist bedenklich», sagt Klimaforscher Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), von welchem auch die Daten stammen. «Historische Aufzeichnungen der letzten 500 Jahre zeigen, dass es im Schweizer Mittelland noch nie eine so geringe Schneebedeckung gegeben hat wie in den letzten Dekaden», so Marty weiter.