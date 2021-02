Premiere des Bergfilms «Piz Regolith» – Wo die Trompete mit der Kuh spricht «Piz Regolith» ist eine Reise durch alpine Klänge. Der neue Experimentalfilm des Volksmusiktrios Jütz und des Berner Regisseurs Yannick Mosimann wird am US-Filmfestival Slamdance online gezeigt. Vera Urweider

Musiker auf Spurensuche im Alpgestein: «Piz Regolith». Foto: zvg

Der Ton knistert. Das Bild wackelt. Im Hintergrund ein Stimmengewirr. Dann ein Berg in der Dämmerung. Irgendwann tauchen Menschen in weissen Spurensicherungsanzügen auf, als würden sie einen Tatort untersuchen wollen. «Warum sind sie alle so weiss?», einer der ersten Sätze, den man rausfiltern kann. Blitzlichter in der Nacht. Ein Filmteam. So beginnt der Experimentalfilm «Piz Regolith – Der Mensch ist kein Berg», eine Produktion der schweizerisch-tirolischen Volksmusikgruppe Jütz und des Berner Filmemachers Yannick Mosimann.

Die Spurensicherungsanzüge ziehen sich durch den Zwanzigminüter. Es ist denn auch eine Spurensuche, nämlich eine nach dem alpinen Klang. Eine Reise durch die Dialekte des Alpenraums zwischen schweizerischen, deutschen, österreichischen und südtirolischen Gesteinen und Gipfeln. Doch wer ein Narrativ sucht, wartet vergebens. Es sind vielmehr Momentaufnahmen.