Antwort auf Leserfragen – Wo die geheimen Partys stattfinden Dank den Daten der Swisscom weiss der Staat, wo sich grössere Gruppen versammeln. Allerdings nur ungefähr und mit Verzögerung. Andres Marti

Jugendliche in Gruppen im Berner Ausgang: Weiss der Staat Bescheid? Foto: Tobias Anliker (Archivbild)

Die Swisscom stellt dem Staat Handydaten zur Verfügung. Diese Information schreckte Mitte März die Öffentlichkeit auf. Denn der Staat will wissen, ob sich die Bevölkerung an das Versammlungsverbot hält. Wenn sich nun abends im Park trotz Lockdown grössere Gruppen zum Grillieren treffen, lässt sich dies anhand der Handys, die sich bei den Funkmasten in der Nähe einloggen, erkennen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat sich deshalb schon im März an die Swisscom gewandt. Diese speichert seit Jahren mit einem eigenen Tool, der Mobility Insights Plattform (MIP), das Gruppenverhalten seiner Abokunden.