Von der Waadt bis ins Bündnerland – Wo die Fans der Young Boys zu Hause sind YB-Anhänger finden sich fast überall in der Schweiz. Wo sind die Hochburgen? Wo gibt es weisse Flecken? Und wo wird das Heimspiel zur Tagesreise? Christoph Albrecht

Erfolg macht sexy. Im Fall der Young Boys beweisen das nicht zuletzt die Zuschauerzahlen. Sie sind mit den Titelgewinnen in den letzten Jahren um ein Vielfaches gestiegen. Heute spielt YB nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen in einer eigenen Liga.

Zum Vergleich: Im Jahr 2018, als der BSC YB nach über 30-jähriger Durststrecke erstmals wieder Schweizer Meister wurde, hatte der Club 10’255 Jahreskarten verkauft. Sechs Jahre und fünf Meistertitel später sind es praktisch doppelt so viele. In der laufenden Saison verkaufte YB 20’340 Saisonkarten. Es ist ein weiterer Vereinsrekord.

Woher kommen all die Anhängerinnen und Anhänger, die Wochenende für Wochenende ins Wankdorf pilgern? Der BSC Young Boys hat dieser Zeitung die Liste mit allen Postleitzahlen zur Verfügung gestellt, an welche der Club seine Saisonabos verschickt hat. Die Auswertung hat einige interessante Fakten rund um die Wohnorte der YB-Fans zutage gebracht.

Ein Dorf sieht gelb-schwarz

Frauenkappelen hat eine besonders hohe Dichte an YB-Saisonkartenbesitzern. Foto: Susanne Keller

Auch wenn sich die YB-Fans über das ganze Land verteilen: Im Kanton Bern ist die Konzentration logischerweise am höchsten. Mehrere Gemeinden stechen dabei heraus, so etwa die Agglogemeinde Münchenbuchsee. Sie beheimatet 364 Abobesitzerinnen und Abobesitzer, was bei 10’241 Einwohnenden eine respektable Saisonkartenquote von 3,5 Prozent bedeutet. Hoch ist die Abodichte auch in der Stadt Bern. Fast 6000 Einwohnerinnen und Einwohner sind Stammgast im Wankdorf.

Zur YB-Hochburg mausert sich aber Frauenkappelen. In der Kleingemeinde leben gerade einmal 1366 Einwohnerinnen und Einwohner. 65 von ihnen und somit 4,7 Prozent sind YB-Kartenbesitzer. Interessant: Bereits 2018 stand Frauenkappelen bei der damaligen Auswertung an der Spitze, seinerzeit allerdings hatten erst 37 Personen ein Abi. Das YB-Dorf ist also nochmals etwas gelb-schwarzer geworden.



Das Stadion-Quartier hängt alle ab

Nach dem Meistertitel 2018 stieg die wildeste Party beim Breitenrainplatz. Kein Wunder: Im Berner Nordquartier sind so viele YB-Fans zu Hause wie nirgendwo sonst. Foto: Raphael Moser

3014 lautet die Postleitzahl des Berner Nordquartiers, wo sich das Wankdorfstadion befindet. 13’860 Menschen leben gemäss dem Bundesamt für Statistik in diesem Gebiet. 1524 von ihnen besitzen eine YB-Saisonkarte. Auf die Postleitzahl entfallen über 7 Prozent aller Saisonkarten. 3014 hängt damit alle anderen Postleitzahlen um Längen ab, wenn es um die nackten Abozahlen geht.

Die Postleitzahl mit der zweithöchsten Zahl an verkauften Saisonabos ist 3006. Das Gebiet im Stadtberner Quartier Kirchenfeld-Schosshalde kommt auf 744 Abobesitzende. Bronze geht an das Lorraine-Quartier (Postleitzahl 3013) mit 639 Personen mit einem YB-Abo.

Ein Kanton tanzt aus der Reihe

Ob es im Kanton Glarus YB-Fans gibt, ist nicht bekannt. Saisonkartenbesitzer gibt es aber anscheinend nicht. Foto: 20 min

Im Glarner Kantonswappen hält der schwarz gekleidete heilige Fridolin einen gelben Wanderstab und eine gelbe Bibel in den Händen. Diese Farbnuancen sind dann aber auch schon alle Gemeinsamkeiten, die sich zwischen YB und Glarus feststellen lassen.

Denn sonst, so scheint es, haben die Glarnerinnen und Glarner nichts mit dem Berner Sportclub am Hut. Gemäss der Auswertung der Postleitzahlen sind in sämtlichen Schweizer Kantonen YB-Abobesitzer zu Hause – ausser im Kanton Glarus.

Weisse Flecken im gelb-schwarzen Stammgebiet

Eingefleischte YB-Fans mit gelb-schwarz geschmücktem Balkon und Saisonabo gibt es nicht in jeder Berner Gemeinde. Foto: Nicole Philipp

Der Kanton Bern, ein vereintes Volk aus YB-Fans? Das stimmt nicht ganz. Zwar verteilen sich die Besitzerinnen und Besitzer von Saisonabos tatsächlich praktisch aufs gesamte Kantonsgebiet. Es gibt aber dennoch einige wenige weisse Flecken, und dies in fast allen Teilen des Bernbiets.

Beispiele sind etwa Landiswil im Berner Mittelland, Reconvilier im Berner Jura, Eggiwil im Emmental oder Inkwil im Oberaargau. In diesen Gemeinden besitzt offenbar niemand ein YB-Abo.

Treue Fanbasis im Freiburgischen

In Freiburger Ortschaften wie Murten (Bild) finden sich auffallend viele hartgesottene YB-Anhänger. Foto: Swiss-image.ch / Christof Sonderegger

Im Eishockey ist die Rivalität zwischen Bern und Freiburg gross. Im Fussball scheint das Gegenteil der Fall zu sein – wohl auch, weil Berns westlicher Nachbarkanton in der Sportart schlicht keine Spitzenmannschaft stellt.

Tatsache ist: Auffallend viele YB-Saisonkartenbesitzer sind im Freiburgischen wohnhaft. Ins Auge sticht dabei Kerzers. In der 5000-Einwohner-Gemeinde besitzen immerhin 100 Personen eine Saisonkarte und somit jeder 50. Bewohner – für einen Ort ausserhalb des YB-Stammgebiets ein beachtlicher Wert. Auch Murten hat eine respektable Fanbasis mit über 80 Kartenbesitzern.

Noch apropos Rivalen: Aus der Perspektive der Berner sind das im Fussball unter anderem Basel, Zürich oder St. Gallen. Selbst dort sind allerdings vereinzelte YB-Fans auszumachen.

7 Stunden Fahrt für ein Heimspiel

Genf, Schaffhausen, Lugano: Hartgesottene YB-Fans lassen sich selbst in entfernten Grenzregionen der Schweiz finden. Den Rekord punkto Entfernung hält aber eine Abobesitzerin oder ein Abobesitzer aus Davos. Von der Bündner Gemeinde bis zum Wankdorf beträgt die Luftlinie 180 Kilometer.

Für ihn oder sie bedeutet ein Heimspiel in Bern somit eine Tagesreise. Mit dem Auto nimmt die Strecke hin und zurück insgesamt sieben Stunden in Anspruch. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt nochmals eine gute halbe Stunde obendrauf.

Christoph Albrecht ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt hauptsächlich über Themen, die Berns Agglomeration bewegen. Er studierte in Winterthur und Brüssel Übersetzen. Mehr Infos @calbrecht_

Fehler gefunden?Jetzt melden.