Kritik an Tracing-Datenbank – «Wo Daten sind, werden Gelüste geweckt» Der Kanton erwägt, alle Kontaktdaten aus Restaurants, Bars und Kinos in ein gemeinsames System einzuspeisen. Bewegungen wären einfacher nachzuverfolgen. Dies stösst auch auf Bedenken. Sarah Buser

Bringt auch Risiken mit sich: Die Software der Contact-Tracer soll ausgebaut und Kontaktdaten zentral gespeichert werden. Foto: Raphael Moser

Die Hoffnungen sind gross, dass am 22. März neue Lockerungen bekannt gegeben werden und die Restaurants erneut öffnen. Wenn die Bewegungen der Bürgerinnen und Bürger wieder zunehmen, gewinnt auch das Contact-Tracing an Wichtigkeit. Dieses droht jedoch schnell überfordert zu sein. Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion, bestätigt, dass das System im Herbst 2020, mit den rasant steigenden Fällen, an seine Grenzen kam. Das soll sich ändern. Es wurde personell aufgestockt und stark digitalisiert.

Nun erwägt die Gesundheitsdirektion einen weiteren Schritt, um die Kontaktverfolgung zu beschleunigen. Alle Daten sollen in einer gemeinsamen Datenbank gesammelt werden, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Spezialisten aus der Abteilung Digital Management prüften aktuell, ob es möglich sei, künftig auch die Gäste- und Besucherdaten von Restaurants, Bars, und Kinos in das Contact-Tracing-System einzuspeisen, sagt Gundekar Giebel.