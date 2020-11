Tierisch ernste Sprache – Wo das böse Wort im Schafspelz lauert Die in den USA lancierte Kampagne für «tierfreundliche Redensarten» ist auch in Bern angekommen. Meinung Daniel Goldstein

Aktivisten überkleben ein Plakat der Stadt Bern. Foto: pd

Finden Sie auch, Amerika sei auf den Hund gekommen? Weil es um die Wahlen so ein Affentheater macht? Oder gar, weil sein höchstes Tier bald kein bunter Hund mehr, sondern eine graue Maus sein wird? Oder weil auf keine Kuhhaut geht, was es an Kalbereien bietet? Und weil dort der Sender «Fuchsnachrichten» einen Schlangenfrass auftischt, alles für die Katz? Egal, ob Sie das affengeil oder saublöd finden: So hundskommun sollten Sie sich nicht ausdrücken. Denn die armen Schweine und all die anderen Sündenböcke können nichts dafür, was wir Menschen ihnen sprachlich anhängen.