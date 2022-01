Tagestipp: «Les guérisseurs» – Wo bleibt die Menschlichkeit? In ihrem Dokumentarfilm «Les guérisseurs» zeigt die Westschweizer Regisseurin Marie-Eve Hildbrand ein Gesundheitssystem im Umbruch. Xymna Engel

Foto: zvg

Nach 40 Jahren schliesst der Hausarzt Francis Hildbrand seine Landpraxis, übernehmen will sie niemand – obwohl es an der medizinischen Fakultät von Absolventen nur so wimmelt. Am Kreuzweg von Generationen liefert die Westschweizer Regisseurin Marie-Eve Hildbrand mit «Les guérisseurs» nicht nur ein vielschichtiges Porträt ihres Vaters, sondern auch eines Gesundheitssystems, das sich im Umbruch befindet. Und stellt dabei, gerade in Zeiten der Pandemie, die Frage, wo in diesem Hochleistungsbetrieb noch Platz ist für Menschlichkeit. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

