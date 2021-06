Manager sparen Steuern – Wo Berner Chefs ihre Steuern zahlen Fast die Hälfte der Manager grosser bernischer Firmen wohnt nicht im Kanton. Wenn sie jeden Abend nach Hause fahren, müssen sie in Bern keinen Rappen versteuern. Adrian Hopf-Sulc

Sie sind die Topverdiener im Kanton Bern – und wohnen in der Innerschweiz: Die Geschwister Nick und Nayla Hayek. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Niemand verdient bei einem Berner Arbeitgeber mehr als Nick und Nayla Hayek: Der Konzernchef und die Verwaltungsratspräsidentin der Swatch-Gruppe zahlen sich grosszügige Saläre aus. Ihre Büros haben sie zwar in der Zentrale des Uhrenkonzerns in Biel. Ihr Wohnsitz ist jedoch weit entfernt: Nayla Hayek lebt in Hergiswil im Kanton Nidwalden, ihr Bruder Nick in der Stadt Zug.

Damit sind sie nicht allein: Der «Bund» hat die Saläre und Wohnsitze der Chefs und Präsidentinnen von 30 grossen Unternehmen mit Sitz im Kanton Bern betrachtet. Von den 30 CEOs wohnen zehn in einem anderen Kanton – zwei sogar in Deutschland. Bei den Verwaltungsratspräsidenten lebt jeder und jede zweite nicht im Kanton Bern.