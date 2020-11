Rätselhafte Sprachbilder – Wo befindet sich der Zahn der Zeit? Die Ask-Force befasst sich mit einer dentalen Redensart, die schon im 19. Jahrhundert für abgenutzt gehalten wurde.

Der Tooth of Time im US-Bundesstaat New Mexico liegt 2744 Meter über Meer und soll bis zu 40 Millionen Jahre alt sein. Foto: Wikimedia

Wie viele andere hat auch Herr J. aus U. den Wunsch verspürt, unseren Aufruf mit einer Frage zu beantworten, auf dass wir «Ask-Försler» (eine sehr mutige Neuprägung von Herrn J.) nicht der Arbeitslosigkeit anheimfielen.

Obwohl «der Zahn der Zeit» schon seit Jahrhunderten sein Unwesen treibe und «Berns Sandsteinfassaden ebenso wie solche aus Fleisch und Blut oder auch automobile Oldtimer» beschädige, habe ihn noch nie jemand «leibhaftig» gesehen, schreibt unser Leser. Er hat auch das menschliche Gebiss inspiziert, wo er auf Schneide-, Eck-, Backen- und Weisheitszähne, aber nicht auf den Zahn der Zeit traf. Allen Anstrengungen zum Trotz habe er den Zahn bis heute nicht finden können. Gerne leisten wir Hilfestellung.

Der Zahn der Zeit nagt unverdrossen an allem, was nicht niet- und nage(l)fest ist.

Um es kurz zu machen: Der Zahn der Zeit fristet unter dem Namen Tooth of Time im US-Bundesstaat New Mexico seit Jahrmillionen ein mehrere tausend Meter hohes und von europäischen Geografen weitgehend unbeachtetes Dasein. Wir haben jedoch Anlass zur Befürchtung, dass diese Antwort die Sprachforscher unbefriedigt zurücklassen wird. Darum verweisen wir darauf, dass schon Shakespeare vom «Tooth of Time» sprach, im Stück «Mass für Mass».

Man kann einwenden, diese dentale Redensart sei unterdessen so verblasst und floskelhaft geworden, dass man sich gar nicht mehr ernsthaft damit auseinandersetzen sollte. Schon Heine meinte im 19. Jahrhundert, die Zeit sei so alt, dass sie «gewiss keine Zähne mehr hat». Trotz dieses vernichtenden Urteils nagt der Zahn der Zeit weiterhin unverdrossen an allem, was nicht niet- und nage(l)fest ist. So wurde jüngst etwa aus dem Oberen Wiggertal LU berichtet, dass der Zahn der Zeit sich an der dortigen ARA zu schaffen mache. In Solothurn wurde er am historischen Krummturm am Aareufer gesichtet.

Zuletzt wurde der Zahn der Zeit nagend am Krummturm in Solothurn gesichtet. Nun muss der Turm saniert werden. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zu beachten ist, dass der Zahn der Zeit in fast allen Fällen nagt und nicht etwa beisst, reisst oder zerfleischt. Es spricht darum viel für die Annahme, dass der Zahn der Zeit im Maul eines (bis dato) noch nicht beschriebenen, kolossalen Nagetiers steckt. Weiter wird beobachtet, dass der Zahn der Zeit wetterabhängig ist: Er nagt vor allem dann, wenn auch ein rauer Wind weht. Nur am Hungertuch nagt er nicht.

Sollte die Ask-Force bei der Beantwortung von Fragen einen Zahn zulegen? askforce@derbund.ch