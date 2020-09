Erfolg im Zeitfahren – WM-Medaille für die Schweiz, Topfavoritin stürzt und scheidet aus EM-Bronze hatte Marlen Reusser schon, nun besitzt die Schweizerin auch eine WM-Medaille. Im Zeitfahren in Imola sicherte sich die 29-Jährige Silber. Adrian Hunziker

Marlen Reusser zeigte eine starke Leistung im Zeitfahren an der WM in Imola. KEYSTONE

Es ist erst ihre zweite Profisaison – und das mit 29 Jahren. Doch Marlen Reusser reiht Medaille an Medaille. Nach Bronze an der EM kam heute Silber an der WM in Imola dazu. Bereits zur Halbzeit hatte Reusser an zweiter Stelle gelegen. Im Ziel blieb es bei Silber, sie musste sich nur der Niederländerin Anna van der Breggen geschlagen geben.

Vor einem Jahr war der Bernerin im WM-Zeitfahren noch der sechste Platz geblieben, nun hat sie sich steigern können. Zu Gold fehlten Reusser aber 16 Sekunden. Auf die Dritte, die Niederländerin Ellen van Dijk, hatte Reusser ein Polster von knapp 16 Sekunden. Topfavoritin Chloé Dygert (USA) kam nicht ins Ziel, sie verbremste sich in einer Kurve und stürzte über die Absperrung.