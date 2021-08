Wo entsteht das neue Kantonsgefängnis? – Witzwil und Prêles als neue Gefängnisstandorte im Rennen Für den Ersatz des Regionalgefängnisses Biel kommen gegenwärtig zwei Varianten in die engere Auswahl.

Auch ein Grundstück bei der bestehenden Justivollzugsanstalt Witzwil wird als neuer Gefängnisstandort vertieft geprüft. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Für den Neubau eines Gefängnisses im Raum Berner Jura-Seeland will der Kanton zwei Standorte im Witzwil und in Prêles vertieft abklären. Entscheiden will er Anfang 2022.

Das Grundstück in Witzwil liegt bei der bereits bestehenden Justizvollzugsanstalt, was ein «erhebliches Synergiepotenzial eröffnet», wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion und die kantonale Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilten.

In Prêles handelt es sich um die Liegenschaft des heute leerstehenden Jugendheims. Geprüft hat der Kanton auch weitere Standorte, etwa in Biel, Pieterlen oder Tavannes. Diese Liegenschaften befinden sich aber nicht in Kantonsbesitz.

Der Neubau soll dereinst das Regionalgefängnis Biel ersetzen. Der Kanton rechnet mit Kosten von gut 280 Millionen Franken. Der Neubau soll 2032 den Betrieb aufnehmen. Geplant sind insgesamt 250 Plätze für die Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie 150 Plätze für den geschlossenen Vollzug.

SDA

