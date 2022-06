Stoos-Schwinget – Wittwer sorgt für den Coup, die Einteilung für Diskussionen Den Oberländer hatte niemand auf der Rechnung, dann triumphiert er sensationell beim ersten Bergkranzfest der Saison. Sein Sieg dürfte für die Berner eine grosse Genugtuung sein. Marco Oppliger

Der Sensationssieger: Josias Wittwer stand auf dem Stoos erstmals überhaupt im Schlussgang eines Kranzfests. Was ihn nicht daran hinderte, den grossen Favoriten Christian Schuler zu bezwingen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Es sind Dinge wie diese, die diesen Sport so speziell machen. Als Josias Wittwer am frühen Sonntagmorgen auf dem Stoos die Zwilchhose anzieht, ist er einfach einer von 90 Schwingern. Im besten Fall rechnet er sich den Gewinn des Kranzes aus. So lautet sein Saisonziel, weil er an einem Bergfest noch nie vor den Ehrendamen niederknien durfte.