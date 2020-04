Corona-Forschung in den USA – Wissenschaft auf Kollisionskurs mit dem Präsidenten Bahnbrechende Medikamente, eine virusfreie Zukunft: US-Regierungswissenschaftler geraten unter Druck, wenn sie Donald Trump widersprechen. Martin Kilian, Washington

Trumps Urteil: «Das ist eine starkes, mächtiges Medikament, aber es bringt Leute nicht um.» Foto: Michael Reynolds/Keystone

Mit einem «Wundermedikament» wurde es verglichen: Von Fox News über den rechten Radio-Talker Rush Limbaugh bis hinein ins Weisse Haus wurde das Anti-Malaria-Medikament Hydroxychloroquin als potenziell potente Waffe gegen das Coronavirus gepriesen. »Wie Lazarus aus dem Grab» sei ein Schwerkranker nach der Behandlung mit dem Mittel auferstanden, jubilierte Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham.

Zur besten Sendezeit hatte Ingraham, eine treue Anhängerin Donald Trumps, schon im März die Heilwirkung von Hydroxychloroquin angepriesen. Zweifler seien Opfer einer «blindwütigen Obsession» und von «reinem Hass auf Trump» motiviert, befand die Moderatorin.

Ingraham befand sich in bester Gesellschaft: «Das ist eine starkes, mächtiges Medikament, aber es bringt Leute nicht um», urteilte Donald Trump. «Wir haben einige sehr gute Resultate», behauptete der Präsident, mehrmals propagierte er das Malaria-Mittel.

Höhere Sterblichkeitsrate

Am Dienstag aber goss eine Studie von Wissenschaftlern in US-Veteranenkrankenhäusern kaltes Wasser auf den Hype: Die Sterblichkeitsrate von Coronavirus-Patienten, die mit Hydroxychloroquin behandelt wurden, war erheblich höher als die Sterblichkeitsrate von Erkrankten, die das Malaria-Mittel nicht erhielten. Noch muss diese Studie an 368 Patienten durch weitere Untersuchungen verifiziert werden, ein medizinischer Durchbruch aber ist wohl nicht zu erwarten.

Dabei hatte das Medikament innerhalb der Regierung Trump für helle Aufregung gesorgt. So waren etwa Wissenschaftler in Regierungslabors angewiesen worden, ihre laufenden Forschungen zu unterbrechen und sich ganz Hydroxychloroquin zu widmen. Und bei einer Corona-Krisensitzung im Weissen Haus wurde Trumps Handelsberater Peter Navarro laut, als der Infektionsexperte Anthony Fauci vor allzu grossen Erwartungen warnte.

Degradiert und des Amtes enthoben

Anscheinend mischte Trumps Glaube an das Anti-Malaria-Medikament sogar die Bio-Forschungsbehörde Barda auf, die unter anderem die Entwicklung von Impfstoffen überwacht. Am Dienstag behauptete deren bisheriger Leiter Rick Bright in einem Interview mit der «New York Times», er sei degradiert und seines Amtes enthoben worden, weil er skeptisch bezüglich Hydroxychloroquin gewesen sei und sich «Bestrebungen von Befürwortern mit politischen Verbindungen» widersetzt habe. Regierungskreise konterten am Donnerstag, der Wissenschaftler sei ein schlechter Vorgesetzter gewesen und habe deshalb seinen Posten verloren.

Tatsächlich aber wäre Bright kein Einzelfall: Wissenschaftler im Regierungsdienst, die Donald Trump widersprechen, müssen mit Pressionen rechnen. So enthüllte das «Wall Street Journal», dass der Präsident Nancy Messonier, die Leiterin der Abteilung für Erkrankungen der Atemwege bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), entlassen wollte. Messonier hatte sich Trumps Zorn zugezogen, als sie Ende Februar öffentlich vor der Ausbreitung des Coronavirus in den USA warnte.

«Eine wachsende Zahl von Diskrepanzen zwischen dem, was Wissenschaftler sagen, und dem, was politische Führer sagen.» Dr. Vivek Murthy, ehemals Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den USA

Auch Robert Redfield, der Leiter der CDC, fiel in Ungnade: In einem Interview mit der «Washington Post» am Dienstag warnte er, der Erreger werde sich im kommenden Winter wahrscheinlich wieder ausbreiten. Nachdem Trump bei der täglichen Corona-Pressekonferenz am Mittwoch behauptet hatte, Redfield sei «falsch zitiert» worden, widersprach der CDC-Chef dem Präsidenten umgehend: Die Zeitung habe seine Äusserung «richtig» wiedergegeben.

Es gebe inzwischen «eine wachsende Zahl von Diskrepanzen zwischen dem, was Wissenschaftler sagen, und dem, was politische Führer sagen», warnte Dr. Vivek Murthy, ehemals Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den USA, am Donnerstag. Offenbar schadet es der Karriere, wenn Wissenschaftler im Regierungsdienst Trumps Bestreben in die Quere kommen, rechtzeitig vor dem US-Wahltag im November wieder zur Normalität zurückzukehren.