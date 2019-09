Sterben die Atomkraftwerke aus?

Es macht den Anschein, als würde sich die Atomindustrie von ihrer Baisse allmählich wieder erholen. Den höchsten Anteil an der globalen Stromproduktion erreichten die Atomkraftwerke im Jahr 1996 mit einem historischen Maximum von 17,5 Prozent. Seither sank der Anteil stetig bis auf rund 10 Prozent. Doch hinter den Zahlen steckt nicht wirklich ein Revival der Atomindustrie. Das zeigt die minutiös aufgearbeitete Statistik über die weltweite Nuklearindustrie, die gestern in einem über 300 Seiten starken Bericht veröffentlicht wurde.

Keine Umkehr des Trends

«Die Anzahl der betriebenen Atomkraftwerke in der Welt ist im vergangenen Jahr bis Mitte 2019 um vier auf 417 gestiegen. Aber dies ist eine Anlage weniger als vor 30 Jahren und 21 Einheiten unter dem Höchstwert von 2002», sagt Mycle Schneider, Hauptautor des Statusberichts «World Nuclear Industry».

Für Schneider gibt es keine Umkehr des Trends in der Atomkraft. Im Gegenteil. «Wäre sie ein Lebewesen, so stünde sie schon lange auf der Liste der bedrohten Arten», sagt er. Der Grund: Der Bau neuer Anlagen geht sukzessive zurück. Vor 40 Jahren standen 234 Kraftwerke als «im Bau» auf der Liste, 2013 waren es 68 Einheiten und Mitte 2019 nur noch 46. «Die Verjüngungsrate ist viel zu klein, um die kommerzielle Atomspaltung vor dem Aussterben zu bewahren», sagt Schneider.

In der Hälfte der 16 Länder, wo Atomkraftwerke im Bau sind, geben die Betreiber Verspätungen bekannt. Meistens verzögert sich der Bau gleich um mehrere Jahre. Sechs Reaktoren sind bereits seit mehr als 10 Jahren unter dem Stichwort «im Bau» auf­gelistet, darunter der Reaktor Olkiluoto-3 in Finnland und das französische Projekt in Flamanville-3. Die durchschnittliche Konstruktionszeit der letzten 63 ans Netz angeschlossenen Reaktoren betrug seit 2009 knapp 10 Jahre. Diese 63 Reaktoren befinden sich in neun Staaten, 37 davon stehen in China. Der Direktor der Internationalen Energiebehörde (IEA) Fatih Birol warnte vor wenigen Monaten: «Ohne den wichtigen Beitrag des Atomstroms wird die globale Energiewende viel schwieriger.» Das zeige eine Studie der IEA. Die Energiebehörde ist besorgt über die zunehmenden Pläne in den Industrieländern, aus der Atomkraft auszusteigen.

«Jede Investition in neue Atomkraftwerke verschlimmert die Klimakrise.»Mycle Schneider, Experte für Kernenergie

Das sei für den weltweiten Klimaschutz nicht förderlich. Ohne Atomstrom hätten die globalen CO2-Emissionen von 1971 bis 2018 um 20 Prozent höher gelegen, hiess es in der IEA-Studie. Gleichzeitig relativierte die Behörde: Die Energiewende ins postfossile Zeitalter sei nicht unmöglich. Doch brauche es weltweit in den nächsten 20 Jahren fünfmal so viel an erneuerbarer Energie, wie in den letzten 20 Jahren zugebaut wurde, um den geplanten Atomausstieg zu kompensieren.