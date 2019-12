Erster Start von Cheops misslungen

Ansonsten gibt es um 9.54 Uhr am Donnerstagmorgen vorläufig die letzte Chance für einen Start in diesem Jahr. Dafür gibt es mehrere Gründe: Der Kerosintank der ersten Raketenstufe (der vier Booster) wurde nach Abbruch des Countdowns wieder geleert und kann nur noch einmal wieder befüllt und - bei erneutem Abbruch - entleert werden. Danach könnte es Probleme mit den Dichtungen geben, sagte Neuenschwander. Zum anderen sind die zweite und dritte Raketenstufe noch betankt und können nicht längere Zeit so belassen werden. Um 18 Uhr Schweizer Zeit wollen ESA und Arianespace mitteilen, ob sich der Start um 24 oder um 48 Stunden verzögert. Das erste Schweizer Weltraumteleskop Cheops hätte am Dienstagmorgen um 9.54 Uhr an Bord einer Sojus-Fregat-Rakete abheben sollen. Der Countdown war jedoch rund eine Stunde und zehn Minuten vor dem Start automatisch gestoppt worden.

Unfortunately the Soyuz launch today has been called of because of a software error in the Fregat upper stage. With this complex mission we will not take any risks. So keep fingers crossed for tomorrow same rime.

— Prof. Günther Hasinger (@HasingerProf) December 17, 2019