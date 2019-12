Nasa-Astronautin ist Frau mit längstem Weltraum-Flug

Damit habe Koch den bisherigen Rekord der Ex-Astronautin Peggy Whitson, die 288 Tage am Stück im All verbrachte, geknackt. Im Februar soll Koch zur Erde zurückkehren – nach dann 328 Tagen im All. Dann wird nur Ex-Astronaut Scott Kelly mit 340 Tagen noch länger am Stück im Weltraum gewesen sein.

«Das ist eine wunderbare Sache für die Wissenschaft», sagte Koch von der ISS aus dem US-Nachrichtensender CNN. «Wir sehen einen neuen Aspekt davon, wie der menschliche Körper über lange Zeit von der Schwerelosigkeit beeinflusst wird, und das ist sehr wichtig für unsere geplanten zukünftigen Raumfahrtaktivitäten zum Mond und zum Mars.»