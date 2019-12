«Google hat die eigenen Werte verraten»

Warum macht Google das?

Über Jahre hat Google mit dem Slogan «sei nicht böse» gearbeitet. Das oberste Ziel war es immer, das Wissen der Welt zu organisieren und zugänglich zu machen. Dass die Firma dann im Geheimen an einem System arbeitet, das am Ende das Ziel hat, Menschen zu töten, ist für mich ein Vertrauensbruch. Vielleichthaben nurganzwenige Ingenieure an diesem Projekt gearbeitet. Doch sie haben Technologien dafür verwendet, die von Tausenden von Mitarbeitern seit Jahren zu einem ganz anderen Zweck entwickelt wurden. Google hat damit die eigenen und die Werte all seiner Mitarbeiter verraten.

Das ist ein harter Vorwurf.

Google ist erwachsen geworden. Das passiert vielen Firmen. Nehmen wir Hewlett-Packard (HP). Die Computerfirma schwor bei ihrer Gründung 1939, niemals Leute zum Dumping-Stundenlohn anzustellen und immer transparent auszuweisen, was sie für Lobbying ausgibt. Doch heute stellt HP wie viele andere Computerfirmen auch Leute mit befristeten Verträgen ein. Und auch Google ist heute eine stinknormale Firma geworden. Beim Börsengang im Jahr 2004 versprachen die Gründer Sergei Brin und Larry Page, das werde niemals passieren.

Sie wollen Killerroboter verbieten. Was fordern Sie genau?

Dass Menschen beziehungsweise Soldaten genügend Informationen und Zeit haben, um eine von einer Maschine gemachte Tötungsempfehlung richtig beurteilen zu können. Die geringe Nachvollziehbarkeit von künstlicher Intelligenz bleibt ein Problem. Wenn es also um die Klassifikation von Katzenbildern geht, ist das Problem weniger wichtig. Bei Entscheidungen über Leben und Tod schon.

Wie kommt Ihre Forderung in der internationalen Gemeinschaft an?

Die US-Armee hat eine andere Vorstellung. Sie betont das menschliche Urteilsvermögen, nicht die menschliche Kontrolle. Das ist ein Unterschied. Nach dem Verständnis der US-Armee soll sie eine Drohne auf eine Todesmission schicken dürfen, ohne beim eigentlichen Entscheid, ein Ziel zu erschiessen, eingreifen zu können. Das bedeutet: Das Militär gibt die Kontrolle über den eigentlichen Entscheid an eine Maschine oder einen Algorithmus ab.

Die grossen Nationen, diejenigen, die die Waffen herstellen, sind alle gegen das Verbot.

Ausser Deutschland. Da ist es gar die Industrie, die Druck macht. Sie will Klarheit.

Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass Nationen wie die USA, Russland, Grossbritannien oder Frankreich umschwenken?

Das Landminen-Verbot der Non-Profit-Organisation Human Rights Watch kam nicht im Rahmen der Vereinten Nationen zustande. Die USA haben es bis heute nicht unterzeichnet. Trotzdem setzen sie heute keine Landminen mehr ein. Es geht bei diesem Prozess nicht darum, dass alle Länder unterzeichnen. Wir wollen, dass eine Diskussion entsteht, ob wir solche Waffen wirklich brauchen. Und diese Diskussion ist bereits am Entstehen. In Umfragen sehen wir, dass die Bevölkerungen selbst in sehr militarisierten Gesellschaften wie den USA, Russland oder China autonomen Waffen gegenüber kritisch eingestellt sind.