ETH Zürich erfindet leuchtende Schokolade

In den ersten Experimenten in der Kaffeeküche wird die Schokolade beschichtet, mit Gold und Titanoxid. Das Ergebnis war nicht befriedigend. In einem weiteren Schritt fanden die Forscher eine Lösung, die ohne Zusatzstoffe funktioniert.

Patent angemeldet

Zum Durchbruch verhilft ihnen eine Studentin der Materialwissenschaften: Anita Zingg erprobt einen neuen Ansatz in ihrem Masterprojekt. Zusammen entwickeln sie schliesslich eine Methode, die die Schokoladenoberfläche regenbogenfarben schimmern lässt, ganz ohne Chemikalien.

Vor kurzem haben die drei in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ein Patent angemeldet. Darum möchte sich Rühs noch nicht näher zur Technologie äussern. Einfach erklärt, verändern die Forscher die Oberflächenstruktur der Schokolade. Und zwar so, dass ein Chamäleoneffekt entsteht: Die Struktur bricht und streut das Licht so, dass Farben sichtbar werden.

Spin-off-Firma geplant

Die Wissenschaftler planen bereits den Sprung in die Industrie. Sie wollen eine Spin-off-Firma gründen. Die Erfolgsaussichten sind vielversprechend. Bereits interessieren sich grosse Schokoladenhersteller für die Technologie.

Für die drei Forscher zählt aber noch etwas anderes: Das Projekt habe nur funktioniert, weil verschiedene Disziplinen zusammengewirkt hätten. Neue Ideen hätten das Projekt in entscheidenden Momenten vor dem Stillstand bewahrt.