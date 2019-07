Die Weltraumexpertin, die zur Erde schaut

«Das Earthrise-Bild setzte damals die Umweltbewegung in Gang», sagt Lori Garver bei unserem Treffen im Restaurant des Hotels Au Lac in Lausanne. Wie ein Juwel zeige die Aufnahme die Schönheit unseres Planeten, ohne nationale, politische und religiöse Grenzen, als ein ganzes Ökosystem, als Heimat von ein paar Milliarden Menschen. Dieser fantastische Blick zurück, die Perspektive aus den Weiten des Alls und der Kontrast zum grauen Mond habe den Menschen bewusst gemacht, wie vielseitig, aber auch zerbrechlich und einzigartig unsere Erde sei, fügt sie hinzu. Deshalb müssten wir jetzt handeln, um sie zu schützen.

Lori Garver ist Chefin der vor kurzem gegründeten Earthrise Alliance. Dies ist eine gemeinnützige Organisation, die anhand von Satellitendaten den Klimawandel und seine Folgen visualisiert. Vor allem Pädagogen, Politiker und natürlich auch Wähler sowie Schüler sollen auf diese Weise über die momentan auf unserem Planeten stattfindenden Veränderungen noch besser informiert und gleichzeitig noch stärker für die Themen Klima und Umwelt sensibilisiert werden.

«Die USA stossen nach China weltweit am meisten CO 2 aus», sagt Garver. Gleichzeitig spiele die Nasa seit Jahrzehnten aber auch eine führende Rolle bei der Datenerfassung, wie sich das Erdklima aufgrund der industriellen Kohlenstoffemissionen rapide ändert. Erst Anfang Mai hat die Nasa im Rahmen des Projekts «Orbiting Carbon Observatory-3» Messgeräte an der Internationalen Raumstation ISS befestigt, um zu beobachten, wie die Erde «atmet» und wo die CO 2 -Konzentrationen am höchsten und am tiefsten sind.

Fehlendes Gletscherwasser

Die ehemalige stellvertretende Nasa-Chefin kam vergangene Woche zur Weltkonferenz für Wissenschaftsjournalismus in die Schweiz, um dort bei einer Veranstaltung anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Mondlandung über die Zukunft der Raumfahrt zu reden. Auch im Hörsaal an der ETH Lausanne plädierte sie dafür, dass wir nur dank der Satelliten das «bigger picture» über unsere Erde erhalten. Als Beispiel demonstrierte sie mit zwei Aufnahmen, wie stark der Regenwald im Amazonasgebiet in den vergangenen 33 Jahren abgeholzt wurde. Und wie das Schmelzwasser eines der grössten Gletscher Kanadas im Yukon sich aufgrund der Klimaerwärmung einen neuen Weg bahnte. Statt in die Beringsee strömt es seit Frühjahr 2016 Tausende Kilometer weiter südlich in den Golf von Alaska. «Dies hat nicht nur grosse Auswir­kungen für die Umwelt, sondern auch für die dort lebenden Menschen», warnt Garver. Das frische Gletscherwasser floss früher stets in den riesigen Kluane Lake, der jetzt nur noch einen bedenklich niedrigen Wasserpegel hat. Was in Yukon passiert ist, kann eine erste Warnung für andere Gebiete sein.

Politikwissenschaftlerin Lori Garver, die als Tochter eines Börsenmaklers in Haslett, Michigan, aufwuchs, führte es schliesslich bis in den Hauptsitz der Nasa in Washington D.C. «Bevor ich laufen konnte, nahm ich schon an politischen Veranstaltungen teil», sagt sie und lacht. Denn ihr Grossvater, der Farmer und Mitglied der Michigan State Legislature und des State Senats war, nahm sie von klein auf mit und trug sie am Anfang noch auf dem Arm.