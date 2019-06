Die ganze Wahrheit über 5G

Über 5G sind zurzeit viele Schauergeschichten im Umlauf: «Hunderte von Vögeln fallen während eines 5G-Tests in den Niederlanden vom Himmel!» Fake News.

«Handystrahlung verursacht Krebs bei Ratten!», ist eine andere oft geteilte Geschichte. Sie beruht auf einer Studie aus dem Jahr 2016, in der bei Ratten, die ständiger Strahlung ausgesetzt waren, eine um 50 Prozent höhere Krebsrate festgestellt wurde. Die lag bei drei Ratten aus einer Stichprobe von neunzig, während zu erwarten wäre, dass aus dieser Gruppe zwei Ratten auf natürliche Weise an Krebs erkranken. Solche Zahlen sind statistisch nicht signifikant, was durch die bizarre Tatsache belegt wird, dass die bestrahlten Ratten im Durchschnitt 8 Prozent länger lebten!