Unzählige Male hätten sie auf der Erde geübt, was geschehen muss, wenn der Katastrophenfall eintritt. «Wenn einen das Notsignal aus dem Schlaf reisst, schnellt der Adrenalinspiegel schon in die Höhe.»

Die heute 56-jährige Amerikanerin arbeitete 27 Jahre bei der Nasa und flog zwei Mal ins All. Vier Monate verbrachte sie im Jahr 2009 auf der ISS. Im Februar 2011 war sie an Bord eines 13-tägigen Spaceshuttle-Fluges. Obwohl sich Stott vor vier Jahren von der Nasa verabschiedet hat, steht die Raumfahrt noch immer im Zentrum ihrer Aktivitäten. Sie engagiert sich als Rednerin und hat zudem die Space for Art Foundation gegründet, um kranken Kindern zu helfen und ihnen das All spielerisch näherzubringen. Am 28. Juni tritt sie am Starmus-Festival in Zürich auf, das im Zeichen des 50. Jahrestags der Mondlandung steht.

Die ISS als Symbol

«Was mich in den Momenten der Bedrohung beeindruckt hat, war unsere Reaktion als Team», sagt Stott. Kurz nach dem Notsignal sei die ganze Crew aus den Schlafkojen geschwebt. Und jedes Mitglied habe genau das ­getan, was sie auf der Erde x-fach geübt ­hätten. «Die ISS ist ein wichtiges Symbol», sagt sie, «wir vergessen häufig, dass unsere ­Situation hier auf der Erde sich nicht gross von der Raumstation unterscheidet.» In ihrem Alltag auf der ISS hätten sie täglich ­dafür geschuftet, sauberes Wasser und genügend Sauerstoff zu haben, die CO2-Level tief zu ­halten und aus Sonnenlicht Energie zu gewinnen.

«Auch die Ressourcen auf der Erde sind endlich, wir sollten uns das häufiger bewusst machen. Die Erde ist unser Raumschiff.» Auf der ISS hätte eine dünne ­Metallhülle sie vor dem tödlichen Vakuum des Alls beschützt. «Unsere Atmosphäre hat die gleiche Rolle, sie steht zwischen uns und dem Tod, also müssen wir sorgsam mit ihr umgehen.»

Grosse Symbolkraft habe für sie auch, wie sie auf der ISS international zusammengearbeitet hätten, sagt Stott. Die Mitglieder der Crew seien aus 15 verschiedenen Ländern gekommen, ein Thema sei das nie gewesen.

Was jedoch sagt Stott jenen Kritikern, die meinen, dass die Milliardenbudgets der Raumfahrt auf der Erde besser eingesetzt wären? «Ich hätte mich ­niemals in eine Rakete schnallen lassen mit sieben Millionen Pfund Sprengstoff unter mir, hätte ich nicht fest an einen ­höheren Sinn der Raumfahrt ­geglaubt.» Ihr Sohn sei beim ersten Start sieben Jahre alt gewesen. Sämtliche Forschungen im All dienten letztendlich den Menschen und ihrem Wohl auf der Erde, ist sie überzeugt.