«Die Technik der Auto-Assistenten hat Grenzen»

Warum können technische Hilfen nicht einfach so konzipiert werden, dass sie in kritischen Situationen eingreifen und das Übersteuern der Fahrer sperren? Die Gesetzeslage ist nicht so. Alle Assistenzsysteme müssen von Gesetzes wegen so eingestellt sein, dass sie immer übersteuert werden können.

Toll wäre es doch, wenn ich als potenzielles Opfer eines sich anbahnenden Unfalls einen Crash-Verhinderer-Assistenten hätte. Was es bereits gibt, ist eine automatische Aktivierung der Bremsen bei einer drohenden Kollision: Zum Beispiel, wenn ein Auto in einer Kolonne steht und sich von hinten ein Fahrzeug mit hohem Tempo nähert, dass dann automatisch die Bremse angezogen wird. Damit wird natürlich der Impact des Aufpralls reduziert und die biomechanische Belastung von Insassen vermindert. Und es ist angedacht, dass sich Autos künftig gegenseitig vor Gefahren warnen.

Wäre dieser Unfall mit einem Tesla, der teilautonom unterwegs ist, nicht passiert? Davon gehe ich nicht aus. Auch wenn Werbung und Marketing etwas anderes suggerieren. Und wie gesagt: Zumindest vollautonomes Fahren ist in der Schweiz und auch in Europa bisher nicht möglich.

Auch wenn Fahrzeugassistenten Unfälle nicht gänzlich vermeiden können, so helfen sie doch, die Anzahl zu verringern. Wann werden diese technischen Hilfen eigentlich Pflicht? In der EU müssen ab Mitte 2022 alle neu ausgelieferten Autos mit bestimmten Fahrzeugassistenten ausgerüstet sein. Wir sprechen hier von diversen technischen Hilfen wie Notbremse-, Spurhalte- und Geschwindigkeitsassistenten. Die Schweiz wird das vermutlich übernehmen.

Und dann rechnen Sie mit deutlich weniger Unfällen? Grob geschätzt gehen wir davon aus, dass sich das Unfallrisiko um bis zur Hälfte reduziert, wenn alle aktuell verfügbaren Systeme konsequent eingebaut würden.