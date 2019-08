Bahnen wollen optische Signale abschalten

Seit 150 Jahren sichern Signale den Bahnverkehr. Das Bahnnetz ist in kleine Abschnitte, sogenannte Blöcke, unterteilt. In jedem Block darf jeweils nur genau ein Zug verkehren. Damit er dort geschützt ist, verbieten Signale anderen Zügen die Einfahrt in den Block. Überfährt ein Zug ein Haltsignal, wird er von der Zugsicherung gestoppt.