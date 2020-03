Kampfzone Ozean

«Da Poseidon nicht auf Satelliten angewiesen ist und buchstäblich unter der feindlichen Raketen­abwehr kreuzt, garantiert er einen langsamen, unausweichlichen Tod», so Sutton. «Als psychologische Waffe ist er brillant», schreibt Verteidigungsanalyst Michael Peck im US-Fachblatt «The National ­Interest». «Der Gedanke an eine robotische Tsunami-Bombe, die am Meeresboden entlangkriecht, klingt furchteinflössend, fast wie in einem Hollywood-Film.»

Auch die USA haben im Februar den Bau von vier extragrossen unbemannten Unterwasservehikeln – kurz: XLUUV – in Auftrag gegeben. Boeing soll die gut 15 Meter langen Drohnen bauen, die immer nur kurz an die Oberfläche kommen, um neue Kommandos entgegenzunehmen. Anschliessend gehen sie in bis zu drei Kilometern Tiefe wieder ihrer Arbeit nach – zunächst unbewaffnet. Die Navy denkt aber bereits über XLUUV mit Torpedos oder sogar Marschflugkörpern nach. Autonome, bewaffnete Unterwasserroboter – das klingt in der Tat wie aus einem Hollywood-Film. Einem Horrorfilm.

Geheimnisvolles Mini-Atom-U-Boot von Russland

Doch auch russische Ingenieure scheinen weitere Ideen zu haben, wie man die Weltmeere in eine Todeszone verwandelt. So soll künftig Losharik, ein geheimnisvolles Mini-Atom-U-Boot, unter dem Rumpf von Belgorod hängen und von dort aus zu nicht weniger geheimnisvollen Missionen aufbrechen. Bei einer Testfahrt Anfang Juli 2019 nahe der norwegischen Grenze brach an Bord allerdings ein Feuer aus. Vierzehn Menschen, fast alles hochrangige Offiziere, starben. Nach Recherchen der russischen Zeitung «Kommersant» ­begann der Brand im Batterieraum. Noch sei allerdings unklar, so die Zeitung, ob Produktionsfehler oder ein Kurzschluss die Akkus zur Explosion gebracht haben.

Losharik ist, wenn es denn repariert werden kann, nicht das einzige Anhängsel von Belgorod – aber mit Sicherheit das seltsamste: Um besonders tief tauchen zu können, besteht das Gefährt vermutlich aus sieben druckfesten ­Titankugeln, die durch Gänge verbunden sind. Das Leben an Bord des 70 Meter langen Spionage-U-Boots wird dadurch nicht angenehmer. «Es ist eine Wohngemeinschaft mit 35 Menschen, einem Atomreaktor und keiner einzigen flachen Wand, an die man etwas hängen könnte», so H I Sutton.

Sensornetzwerk am Grund des Nordpolarmeers

Unterstützung bekommt Losharik von Unterwasserrobotern namens Klavesin, die ebenfalls an Bord von Belgorod sein sollen. Die gut sechs Meter langen Drohnen verfügen über ein Sonar, um den Meeres­boden zu kartografieren. Sie sollen Wracks finden, Unterseekabel, die sich anzapfen lassen, und vielleicht sogar ein paar der ursprünglich versprochenen Mineralien. Vor allem aber sollen die Klavesin-Karten Planungsgrundlage sein für ein russisches Sensornetzwerk am Grund des Nordpolarmeers, aufgebaut von Losharik.