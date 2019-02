Bioplastik beruhigt vor allem das Gewissen

Vom Joghurtbecher über Kompostsäcke bis zur Znünibox: Bioplastik gilt als nachhaltige Alternative zu erdölbasiertem Kunststoff und steckt mittlerweile in vielen Produkten. Wer umweltschonend und klimafreundlich einkaufen möchte, so die Botschaft, kann hier mit bestem Gewissen zugreifen.

Eine Analyse von Forschern der Universität Bonn legt nun aber nahe, dass sich eine Umstellung auf biobasierte Kunststoffe weniger positiv aufs Klima auswirken dürfte als gedacht – zumindest, wenn diese wie heute üblich aus Nahrungspflanzen wie Zuckerrohr oder Mais hergestellt werden. Wie die Forscher in den «Environmental Research Letters» schreiben, dürfte eine steigende Nutzung von Bioplastik beim momentanen Stand der Technik den weltweiten Ausstoss von Treibhausgasen vorübergehend sogar erhöhen.

Wie kann das sein? Wird etwa bei der Produktion von PE (Polyethylen), PET (Polyethylenterephthalat) oder anderen Kunststoffen Erdöl durch pflanzliche Rohstoffe ersetzt, sollte das eigentlich zum Klimaschutz beitragen. Immerhin gelangen durch die Herstellung, Verrottung und Verbrennung von herkömmlichem Plastik global jährlich rund 400 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) in die Atmosphäre – rund achtmal so viel wie die gesamten CO2-Emissionen der Schweiz. Bioplastik sollte dagegen nahezu klimaneutral sein. Schliesslich basiert er auf nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Weizen oder Zuckerrohr. Beim Wachstum, so die vereinfachte Annahme, nehmen diese Pflanzen genauso viel CO 2 aus der Luft auf, wie später bei der Verbrennung oder dem Abbau des Kunststoffs wieder frei wird.

Die Waldfläche sinkt, die Emissionen steigen

Diese einfache Logik vernachlässigt jedoch die von Marktmechanismen getriebene Veränderung der Landnutzung, zeigen Forscher um Neus Escobar vom Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik der Universität Bonn. Escobar und ihre Kollegen haben die Auswirkungen einer vermehrten Verwendung von Bioplastik unter der Annahme simuliert, dass der Bioplastik-Anteil bei den wichtigsten Produzenten – Europa, China, Brasilien und den USA – von heute rund einem auf fünf Prozent steigt. In der Simulation untersuchten die Forscher zwei Szenarien, wie eine vermehrte Nutzung von Bioplastik erreicht werden könnte: erstens mit einer Steuer auf konventionelle Kunststoffe und zweitens durch Subventionen für Bioplastik.

In beiden Szenarien sank die Menge erdölbasierter Kunststoffe zugunsten der biobasierten. Daher ging auch der Ausstoss an Treibhausgasen zurück – im Steuer-Szenario global betrachtet um 0,25 Prozent. Das gilt aber nur, sofern man globale Veränderungen bei der Landnutzung vernachlässigt. Denn gleichzeitig stieg wegen der Bioplastik-Produktion die landwirtschaftlich genutzte Fläche, teils auf Kosten der Waldfläche. «So würden grosse Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangen», sagt Escobar.

Zwar handelt es sich dabei um einen einmaligen Effekt. Schliesslich kann der Wald nur einmal gerodet werden. «Dennoch dauert es nach unseren Berechnungen mehr als 21 Jahre, bis der Rodungseffekt durch die jährlich durch Bioplastik erzielten Einsparungen wieder wettgemacht wird.» Ähnlich verhielt es sich im zweiten Szenario, bei dem Bioplastik gefördert wird.

Es braucht also einen langen Atem, bis sich die Umstellung auf Bioplastik für das Klima auszahlt. Zudem sei es eine vergleichsweise teure Massnahme: Pro Tonne eingespartem CO 2 wären in beiden Szenarien mehr als 2000 Franken zu berappen. «Eine vermehrte Verwendung von Bioplastik aus Nutzpflanzen scheint also gemäss unseren Szenarien keine kosteneffiziente Strategie zu sein, um das Klima zu schonen», sagt Escobar.

Bioplastik schont die fossilen Ressourcen

Einen Vorteil habe Bioplastik allerdings, wie die Uni Bonn schreibt: Es schone die knapper werdenden fossilen Ressourcen. Wer die Umwelt schützen wolle, solle aber eher auf eine andere Strategie setzen, so das Fazit der Wissenschaftler: Sinnvoller sei ein materialsparender Umgang mit Plastik und ein möglichst vollständiges Recycling.

Laut Rudy Koopmans, Direktor des Plastics Innovation Competence Centre in Fribourg, basiert die Studie zwar auf einer eher beschränkten Datenmenge. «Dennoch handelt es sich aus meiner Sicht um eine gute wissenschaftliche Abhandlung. Die Schlussfolgerung, dass biobasierte, synthetische Kunststoffe nur ein Teil der Lösung sein können, ist korrekt.» Heute würden die meisten Kunststoffe nach einmaligem Gebrauch verbrannt. Bei dieser Praxis könnte Bioplastik nur wenig bewirken und sogar neue Probleme verursachen.

«Was wir jetzt tun können, ist zu lernen, wie wir mit diesen Materialien nach Gebrauch vernünftig umgehen können», sagt Koopmans. Zum Beispiel sollten Plastikprodukte sortenrein hergestellt werden. Das erleichtere das Recycling. Zudem sollte eine viel bessere Infrastruktur für das Recycling aufgebaut werden.

In der kürzlich verabschiedeten europäischen Strategie für Plastik wird Recycling bereits stark gewichtet. Die Plastik-Strategie der Schweiz ist vergleichsweise dürftig. Der Bundesrat setzt auf freiwillige Massnahmen der Wirtschaft. Immerhin stimmte der Nationalrat im Dezember für eine Motion, wonach Wirtschaft und Politik gemeinsam Massnahmen zur Reduktion von Plastik erarbeiten sollen. Der Ständerat muss noch über die Motion entscheiden.

(Redaktion Tamedia)