Wo in der Schweiz die Erde am häufigsten bebt

Wenn es bei uns bebt, ist das in den meisten Fällen eine Folge des Aufeinanderprallens der Europäischen und der Afrikanischen Kontinentalplatten. Pro Jahr ereignen sich so in der Schweiz zwischen 1000 und 1500 Erdbeben. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden aber nur solche, die Magnituden von mindestens 2,5 aufweisen. Im langjährigen Durchschnitt ereignen sich jährlich 23 Beben mit dieser oder einer grösseren Stärke.

Etwa alle 8 bis 15 Jahre ist mit einem Beben der Stärke 5 zu rechnen, bei dem Möbel verschoben werden und Gegenstände aus Regalen fallen. Auch Schäden an solid gebauten Häusern (Mauerrisse, herabfallende Ziegel) können auftreten. Das letzte Erdbeben, das in der Schweiz grössere Schäden verursacht hatte, ereignete sich 1991 bei Vaz im Kanton Graubünden mit einer Stärke von 5.