Wo die wilden Tiere wandern

Tiere sind ständig in Bewegung. Etwa 50 Milliarden Zugvögel machen sich jedes Jahr auf die Reise in ihre Winterquartiere. 1,3 Millionen Weissbartgnus wandern auf der Suche nach frischem Gras jährlich 3000 Kilometer durch afrikanische Savannen. Und Buckelwale schwimmen jedes Jahr zwischen ihren Paarungsgebieten in tropischen und subtropischen Gewässern und ihren Fressgebieten in den polaren Meeren hin und her. Mit dem Projekt Icarus (International Cooperation for Animal Research Using Space), das an diesem Mittwoch nach 18-jähriger Vorbereitungsphase startet, wollen Wissenschaftler endlich einen Überblick über das ständige Hin und Her gewinnen.