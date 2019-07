Wie sauber ist unser Trinkwasser?

Es gibt nichts Erfrischenderes, als den Durst direkt am Hahnen zu löschen. In der Region Liestal war das letzte Woche nicht möglich. Das Trinkwasser war mit Kolibakterien – vermutlich fäkalen Ursprungs – verunreinigt. Ein Ausnahmezustand. Die Anwohner mussten das Wasser abkochen, um mögliche Krankheitskeime abzutöten. Derartige Ereignisse sind hierzulande äusserst selten. «Bei rund 2500 Trinkwasserversorgern in der Schweiz tritt eine ­bakterielle Verunreinigung wie in Liestal nur alle paar Jahre auf», sagt Paul Sicher vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches.